Мы продолжаем раскрывать истории поколения победителей. Виталий Закаблук. В 18 лет ушел на фронт из родного Молодечно и с победой дошел до Берлина. По его признанию, за все время сражений прекрасней малой родины не видел городов. Секреты долголетия у ветерана Великой Отечественной войны узнала Юлия Токарь.



В Красную армию 18-летний Виталий Закаблук ушел из родного Молодечно. Воевал в пехотном подразделении в составе 1-го Белорусского фронта. И хорошо помнит первый бой на Магнушевском плацдарме (в 60 километрах южнее Варшавы), как зимой по льду переходили Пилицу. Атака была ночная.



Победу Виталий Константинович встретит в Берлине. Уже 2 мая его подразделение патрулировало улицы столицы Германии: охраняло склады, военные объекты. Сегодня он с гордостью показывает свои медали "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и признается, что видел много городов, но прекрасней малой родины нет.



Парк Победы и знаменитый фонтан с папоротником на центральной площади хорошо знает и Петр Леонтьев из Элисты. Каждые пять лет заслуженный строитель СССР приезжает в культурную столицу Минской области и делает на этом месте памятное фото. А все потому, что в 1944-м в составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал именно Молодечно.



На пиджаке Петра Леонтьева - орден Красной Звезды и множество медалей. О каждой можно рассказать. И сегодня ветераны охотно делятся частью своей судьбы, ведь только так можно сохранить историю поколения победителей.