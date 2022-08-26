Истории распределения: что заставляет молодых медиков остаться на первом рабочем месте

Я всегда работала с людьми. У меня появились семья, дети, но мысль стать медиком не оставляла меня. И в 37 лет я поступила в медицинский колледж. Закончила его с красным дипломом. Моя семья меня поддерживала на протяжении этих двух лет.

Это замечательная и интересная профессия. Ты выводишь пациента из тяжелого состояния и видишь, как ему становится лучше. Это в плане реаниматологии. А если говорить об анестезиологии, то ты помогаешь осуществлять операцию, делаешь так, чтобы она для человека проходила безболезненно.

У меня прошел первый год отработки. Работаю на участке с женщинами с сердечно-сосудистой, ревматологической патологиями, болезнями почек.

Министерством здравоохранения, регионами постоянно контролируется прибытие молодых специалистов. На сегодняшний день на рабочие места прибыли порядка 2250 молодых врачей-специалистов, порядка 4000 среднего медперсонала, 1800 врачей-интернов, 200 провизоров-интернов. Цифры еще будут уточняться, потому что идут процедуры перераспределения. По предварительным данным, наибольшее количество выпускников прибыло в столичные организация здравоохранения.

Фото:pixabay.com

Около 9 тыс. молодых специалистов - выпускники вузов, колледжей, а также интерны - с начала августа приступили к работе в учреждениях здравоохранения. Такие предварительные результаты озвучили в Минздраве.Больше всего медиков заступило на смену в столичные организации. Это пятая часть всех выпускников. В частности, в 1-ю городскую клиническую больницу Минска в этом году пришли 27 молодых специалистов. Это врачи анестезиологи-реаниматологи, терапевты, акушеры-гинекологи, медицинские сестры и фельдшеры-лаборанты.Истории распределения - в материалеГомельчанка Полина Кравцова уже месяц работает в 1-й городской клинической больнице Минска. В этом году пришла сюда по распределению. Девушка признается, что по воле судьбы место отработки совпало с желанием. Здесь молодой специалист трудится фельдшером-лаборантом в экстренной лаборатории.Дежурная служба работает по звонку. Получив экстренный вызов, фельдшер-лаборант сразу же спешит в реанимацию или палатное отделение сделать необходимый анализ пациенту.Полине нравится лабораторная диагностика, нравится работать непосредственно с пациентами. "Здесь много пожилых людей, и мне с ними даже комфортнее", - утверждает Полина.Операционная медсестра Екатерина Гутман также пришла в первую больницу по распределению на двухлетнюю отработку. Правда, этому молодому специалисту 39 лет. По первому образованию она психолог, но два года назад решила поменять профессию и исполнить детскую мечту.А вот насколько операция пройдет безболезненно и безопасно для пациента, отвечает Дарья Черкес - врач анестезиолог-реаниматолог. На отработку в 1-ю больницу Минска она приехала из Гродно. Девушка выбрала специальность осознанно. Особая ответственность за жизнь больного ее не пугает, а наоборот, мотивирует работать четко и быстро.Здоровье будущих мамочек на контроле у Екатерины Драгуновой. В женской консультации она ведет прием беременных с патологиями. Врач акушер-гинеколог работает по распределению уже второй год. О выборе профессии не жалеет, планирует остаться на своем первом рабочем месте.Всего в этом году в 1-ую клиническую больницу Минска пришли 27 молодых специалистов. Достойные условия труда созданы для каждого. Плюс ежемесячные доплаты и полный социальный пакет.Закрепляемость молодых специалистов после основного срока отработки - более 85 %. Остаться на первом рабочем месте стимулируют не только льготы, но и предоставление жилья. Только за 2021 год для молодых специалистов было выделено 600 арендных квартир и более 2000 комнат в общежитиях.