Истории ребят из Донбасса, чье детство разорвано снарядами

Да, белорусы - мирные люди, но всегда будут и те, кто попытается вставить палки в колеса. Только вот прежде чем это делать, стоит задуматься: кому и зачем. Речь идет об уголовном деле, которое Украина завела на Беларусь по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в наших оздоровительных лагерях.

Идет расследование о якобы причастности насильственного вывоза свыше 2 тысяч детей на территорию нашей страны. После девяти лет под бесконечными бомбежками и обстрелами здесь они чувствуют себя в безопасности, благодаря благотворительному проекту Союзного государства при поддержке фонда паралимпийца Алексея Талая.

Который на протяжении двух лет дает возможность детям добровольно приезжать на оздоровление. Сейчас в лагере "Дубрава" третья смена - 350 человек из самых опасных районов Донбасса проводят у нас 2 недели беззаботного детства. Репортаж Дарьи Рачко.

Девять лет под обстрелами - это нередко сидеть месяцами в подвале из-за страха выйти, запасаться водой и едой, зная, что завтра этого может не быть. Эти дети совсем маленькие, но время их заставило по звуку различать дальность, модели ракеты и кому она принадлежит, и в случае прилета, знать, куда бежать в укрытие и какие вещи первой необходимости взять. Сегодня истории тех, чье детство разорвано снарядами.

"Мы просто пошли гулять, это было вечером, брат накрыл меня собой, мне было очень страшно", - вспоминает Виктория.

Жить и бояться, прятаться, терять близкого, а после пытаться стереть это из памяти. Но, безуспешно. Когда началась война, Виктории было всего 4: "Недалеко от того места жила бабушка, мы побежали к ней и спрятались в подвал".

За этими детскими улыбками - сотни историй, которые не то что шокируют, а кажутся нереальными… 13-летнему Илье из Макеевки "Флешбеками" прошлого откликается простая прогулка: "Пошел с подругой домой, и слышу - бахает что-то, думаю, дай выгляну… Друзья собираются, а там ураган или смерч кассетный летел, прилетело недалеко от меня, в пятиэтажку, и пробило два этажа, а на третьем остановилось.

Друзья Марии погибли при очередном обстреле в Мариуполе.

Проснулись от того, что я лежала у окна на диванчике, и через закрытые глаза вижу вспышку, просыпаюсь, а нам на парковку начали падать гранаты. Прятались в комнате, в которой нет окон, которые могли разбиться. Мария

А Константин и его семья уже несколько месяцев живут в съемном доме. Собственный им подожгли.

Константин: Мы поехали в более безопасное место, в садик, в подвал. Мама сидела с нами в подвале, с маленькими детьми, с моей сестрой и с другими, готовили мы чаще всего макароны с мясом на костре. Мария

Они так хотели бы быть просто детьми, играть в казаки-разбойники, бегать и сбивать коленки, смеяться во весь голос так, чтобы услышали с соседнего двора... это детство. Говорят здесь, в Дубраве, будто глоток свежего воздуха. Это сюда по приглашению нашего Президента приехали уже свыше двух тысяч мальчишек и девчонок при поддержке благотворительного фонда параалимпийца Алексея Талая.

Такие, кажется, простые занятия, а сколько в этом счастья. Этой весной у нас снова больше тысячи ребят. Отдыхают в три смены.

"Мед, соки и морсы, шоколадки с маркой "Президент - детям", и, конечно, белорусский картофель. Все с собственного подворья. Так, по-отцовски… И ребята это чувствуют. Они не раз Александру Лукашенко передавали "привет". Приходили поддержать команду на хоккей. А сегодня принимают подарки.

Внимание… вот что этим детям нужно. Лишний раз улыбнуться, прикоснуться и обнять. В этих жестах такое родное и свое тепло. С характером, целеустремленные и готовые при любом раскладе идти вперед. К тому же у каждого уже есть свой выстроенный план. Вика хочет стать врачом, Маша - поваром, Кирилл - военным, а Костя еще не определился.

И одна на всех маленькая и заветная мечта.

Я мечтаю о мире. Мария

Мир чтобы был, чтобы все были живы, чтобы все спокойно жили. Мария

Я мечтаю о мире в мире, чтобы не было больше войны. Мария