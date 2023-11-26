Истории семей, жизнь которым спас пожарный извещатель

С наступлением холодов спасатели все чаще фиксируют возгорания. На помощь в трудную минуту приходит автономный пожарный извещатель. За несколько дней устройство спасло две семьи. Репортаж Владимира Королева.

"Мы спали, мама нас разбудила, сказала: "У нас пожар, одевайтесь и пошли на улицу", - рассказывает мальчик.

Пронзительный вой извещателя в половине пятого утра разбудил всю семью. Пожар в агрогородке Борщевка Добрушского районе в этом случае в трагедию не перерос. Родители с тремя детьми вовремя покинули дом.

Услышала ночью запах дыма, запищал извещатель. Разбудили детей, вывели их на улицу и вызвали пожарных. Татьяна Андреева, жительница д. Борщевка

Три года назад глава семейства установил в доме пожарный извещатель. Недорогое устройство спасло целый дом. Одна из версий ЧП - перекал печи.

Дрова сухие, хорошие двора, не торчали, ничего. Все позакрывал, где-то часа в 3 ночи жонка услышала дым, извещатель запищал. Рустам Русняков, житель д. Борщевка

Истории, в которых сами погорельцы о пожаре узнают от звука автономной сирены, похожи друг на друга. Вот и в деревне Хожово Молодечненского района семья смотрела телевизор, когда в их дом пришла беда.

В 12 дня подтопила печь, начала ее смотреть, потом пошла в другую комнату по своим делам. Потом сработал извещатель. Жанна Конан, жительница д. Хожово

Датчик способен уловить даже незначительное задымление. А учитывая то, что деревянный дом может вспыхнуть за считанные минуты, потушить постройку на стадии тления куда проще.

Мы каждый раз меняли крону. Как только срок подходил, мы заменяли крону. Это нам очень помогло. Геннадий Конан, житель д. Хожово

В этом случае причину пожара еще предстоит установить. Но очевидно одно: автономное устройство позволяет выиграть драгоценное время, которого порой не хватает для спасения жизни.