ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Истории успеха юных белорусов смотрите в проекте "Поколение.by"

О юных белорусах, чьи изобретения открывают новые горизонты в любой сфере, мы расскажем и в нашем проекте "Поколение.by". Героями серий будут старшеклассники, которые добились успеха в учебе, спорте, музыке и изобразительном искусстве. Каждый выпуск построен на интервью подрастающих гениев, их родителей, друзей и учителей. Первую серию смотрите уже в этот понедельник сразу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все