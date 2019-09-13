Истории успеха юных белорусов смотрите в проекте "Поколение.by"

О юных белорусах, чьи изобретения открывают новые горизонты в любой сфере, мы расскажем и в нашем проекте "Поколение.by". Героями серий будут старшеклассники, которые добились успеха в учебе, спорте, музыке и изобразительном искусстве. Каждый выпуск построен на интервью подрастающих гениев, их родителей, друзей и учителей. Первую серию смотрите уже в этот понедельник сразу после "Панорамы".

