Истории ветеранов Великой Отечественной войны из дома-интерната "Исток" ложатся в летопись героизма белорусского народа

К празднику Великой Победы готовятся в Ждановичском доме-интернате для инвалидов и престарелых "Исток". 16 подопечных учреждения - ветераны Великой Отечественной войны. Людям, которые прошли сороковые, здесь предоставлены все условия для комфортного проживания, оздоровления и лечения, досуга и отдыха. "Исток" разрушает стереотипы, что интернат - это место для оставленных родными пожилых.

Ветераны, в силу их гражданской позиции и жизнелюбия, стремятся к активному долголетию. Они в "Истоках" могут самореализоваться в творчестве, в отношениях, в коллективе друзей и единомышленников. Накануне праздника Победы у ветеранов войны дома-интерната "Исток" - время интервью. Их личные истории - самая большая ценность, которая ложится в летопись героизма нашего народа.



Наш корреспондент Наталья Бордиловская встретилась с очевидцами и героями войны (подробности в видео).