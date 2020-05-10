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Истории выздоровления. Белорусы, победившие вирус
Истории людей, благодаря которым формируется тот самый коллективный иммунитет. Речь о тех, для кого коронавирус слово из пусть и мало приятного, но все же прошлого. Слава богу, таких рассказов все больше. На этот раз наши репортеры вернулись из Гродно.
Герои сюжета - люди уже не совсем молодые, но главное - крепкие духом и телом белорусы. Каждый из них столкнулся с положительным результатом теста и последующей тревогой "а что теперь со мной будет?"
Но панике не поддались и руки не опустили. Доверяли врачам и верили в лучшее. Итак, персональные истории о том, как победить коронавирус. Наш корреспондент Никита Дементьев продолжает серию репортажей о белорусах, которые справились с вирусом (видео).
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