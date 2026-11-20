Кто должен определять будущее страны? В Беларуси этот принцип закреплен конституционно: после изменений 2022 года Всебелорусское народное собрание получило особый статус и полномочия. О том, как изменилась его роль и значение, рассказал эксперт.

Вячеслав Данилович, доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Только народ вправе решать свою судьбу - это четко артикулировал наш Президент. И как раз-таки Всебелорусское народное собрание - это по сути дела высший орган народовластия в нашей стране, особенно после изменения Конституции в 2022 году, которые также были приняты на Конституционном референдуме. Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус, и в результате все те решения, которые принимаются ВНС, имеют юридическую силу. Раньше же решения Всебелорусского народного собрания носили рекомендательный характер. Напомню, что каждые 5 лет собиралось ВНС, и на нем определялась программа социально-экономического развития Республики Беларусь на пятилетку. Данное решение носило рекомендательный характер. Сейчас же уже Всебелорусское народное собрание 7-го созыва имеет конституционный статус. Та программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы, которая была принята на нашем ВНС в конце прошлого года, носит уже не рекомендательный, а обязательный характер".