Историк Юрецкий: Очень важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны

9 мая 2026 года в Беларуси отметят 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сейчас самое важное - сохранить память, историческую правду о тех событиях. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

"Сейчас перед нашей страной стоит много вызовов, в первую очередь информационных. Один из них, он и исторический и идеологический, это то, что в ряде государств допустили пересмотр этих событий. Я бы сказал, даже не допустили, а целенаправленно пересмотрели события и итоги Второй мировой, соответственно, Великой Отечественной войны, как важнейшей составляющей тех событий. Пытаются воздействовать на наше общество в том числе, - отметил Станислав Юрецкий. - Поэтому для историков, и в целом для всего нашего общества, для всех органов власти очень важно не допустить пересмотра оценок тех событий".

Очень важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны. "В том числе это стоит рассматривать, например, на фоне того уголовного дела, которое возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по факту геноцида белорусского народа в годы войны и послевоенный период. Оно возбуждено в том числе и для того, чтобы дать впервые новую правовую оценку тех событий с точки зрения права, уголовного права, и показать и нашему населению, и на международной арене то, что творили оккупанты на нашей территории, показать ту всенародную борьбу, которую белорусский народ вел, и то, что в конце и привело к освобождению нашей республики", - добавил он.

По его словам, одна из ключевых задач - показать, что на оккупированной территории не было немецких и нацистских организаций, которые бы не участвовали в геноциде. "Важно показать, что немецкая армия - это была не просто армия, состоящая из солдат, которые лишь выполняли приказ. Нет. Выявлено множество фактов, доказывающих, что вермахт участвовал в карательных операциях, то есть участвовал в геноциде против белорусского народа", - уточнил Станислав Юрецкий.