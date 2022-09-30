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Историк Александр Савич: Польская власть была оккупантской на территории Беларуси

Экспертное сообщество продолжает обсуждать тезисы главы государства, озвученные на встрече с журналистами в Хатыни. Особенно ярко прозвучала тема о требовании Польши репараций от Германии.

Глава государства тогда отметил: "А не стоит ли задуматься руководству соседней страны о том, какой ущерб был нанесен нам в период до 1939 года? Как смогут компенсировать тот ущерб, который не имеет срока давности? Ведь народ с них спросит".

Польская ўлада была акупацыйнай на тэрыторыі Беларусі. Разлічвалі ўмацаваць сваю прысутнасць, інтэграваць беларускія землі ў склад сваёй унітарнай дзяржавы. Польская дзяржава, узяўшы на сябе абавязкі гарантаваць правы нацыянальных меншасцяў у дачыненні да беларусаў, яўрэяў, украінцаў, гэтыя правы не выконвала. У першую чаргу гутарка ідзе пра абмежаванне беларускай мовы, выцісканне яе з афіцыйнага поля. Калі гаварыць пра рэакцыі польскай улады на незадаволенасць (а незадаволенасць была каласальнай: партызанскі рух, узброенае супраціўленне ў Заходняй Беларусі, партыі легальныя), адбываліся вымушаныя крокі насустрач.
Александр Савич, декан исторического факультета БРГУ ИМ. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук

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