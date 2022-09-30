Историк Александр Савич: Польская власть была оккупантской на территории Беларуси

Экспертное сообщество продолжает обсуждать тезисы главы государства, озвученные на встрече с журналистами в Хатыни. Особенно ярко прозвучала тема о требовании Польши репараций от Германии.

Глава государства тогда отметил: "А не стоит ли задуматься руководству соседней страны о том, какой ущерб был нанесен нам в период до 1939 года? Как смогут компенсировать тот ущерб, который не имеет срока давности? Ведь народ с них спросит".