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Историк Армен Гаспорян: Отношения между Россией и Беларусью - братские, а не партнерские

Продолжают звучать и "антироссийские лозунги" - в уже не стройных рядах БЧБ-митингов. Однако отношения между Россией и Беларусью всегда были и останутся братскими. Это программе "Главный эфир" заявил известный российский журналист и историк Армен Гаспорян (подробности в видео).

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