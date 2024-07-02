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Историк об операции "Багратион": Освободить Европу могла только Россия
С десантной операции, получившей название "Оверлорд" ("Властелин, победитель"), фактически начиналось открытие второго фронта в Европе. Направление военных действий тоже стало неожиданностью для немецкого руководства. Численность группировки союзников свыше 1 млн человек под командованием Эйзенхауэра.
Операция "Оверлорд" началась далеко не успешно, в фильме "Операция "Багратион" рассказал профессор Военной академии Республики Беларусь Владимир Макаров. "Десять судов погибли еще до столкновения, на каждой из которых было по 26 орудий, по несколько сот американских военнослужащих. Главнокомандующий войсками союзников на Западном фронте в 1944-45 гг. Дуайт Эйзенхауэр заготовил телеграмму президенту: "Высадка не удалась, я отвел войска". Но телеграмму так и не отправил", - отметил он.
Смотрите фильм ЗДЕСЬ
При всей неожиданности открытия второго фронта союзные войска встретили серьезное сопротивление немцев и, как показали события, нуждались в том, чтобы восточный фронт оттянул на себя силы противника. Ситуация первых месяцев войны на территории Советского Союза повторялась с точностью до наоборот. Теперь для союзников очень важным становился пятый сталинский удар.
Если бы не начало белорусской стратегической операции "Багратион", то американцам бы пришлось очень-очень тяжело.
Освободить Европу могла только Россия. Потому что силы Гитлера были скованы нашей белорусской операцией. Она была уникальной, выдающейся по своим масштабам. Это решило судьбу Европы. Дало возможность народам построить будущее. Француз остался французом, датчанин датчанином, поляк поляком, эстонец эстонцем.
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