Историк рассказал, как еще в 1944-м против партизан использовали беспилотники

В конце мая 1944 года командование вермахта совместно с СС начинают масштабную карательную операцию "Корморан". Она также известна под названием "Баклан". По замыслу нацистского руководства, она должна была завершиться полным разгромом партизанских соединений Борисовско-Бегомльской зоны. В районе озера Палик в тройном кольце окружения оказались более 20 тыс. человек. Против них была выставлена 80-тысячная группировка противника. Сжимая кольцо, нацисты уничтожали все на своем пути - деревни и хутора. Расстреливали и сжигали мирное население. На прорыв блокады были брошены силы партизанских бригад, специальных групп и разведывательно-диверсионных подразделений.

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В блокаде оказались около 20 партизанских бригад и несколько тысяч гражданского населения. Люди сутками сидели в болоте. Еды практически не было. Костер разжигать нельзя. При виде дыма, немецкие ассы бомбят территорию. Люди в кольце. А перед ними - три линии нацистской обороны.

Первая линия - та, в которой находились пехотные полицейские немецкие подразделения, которые сжимали это кольцо. Вторая линия блокады - это танки, вкопанные танки, артиллерийские орудия, крупнокалиберные пулеметы на случай прорыва, они защищали. Третья линия - это была самая слабая, сформирована из полицейских националистических формирований. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Подразделения групп армий "Центр", которые были направлены на ликвидацию партизан в район озера Палик, применяли беспилотные наземные аппараты. Их было произведено около тысячи, больше половины отправлено в Беларусь.

Это были такие небольшие танкетки на гусеничном ходу, на которые загружалась взрывчатка, оператор по радио управлял, и танкетка продвигалась к нашим позициям, сбрасывала взрывчатку, уходила, она взрывалась. Александр Кислицкий