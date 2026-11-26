26 ноября Гомель отмечает 83-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Памятная дата стала поводом для российских и белорусских историков обсудить вопросы, связанные с совместными научно-образовательными и просветительскими проектами.

Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории был создан в 2023 году. В настоящее время он объединяет 36 ведущих университетских и академических центров двух стран, в которых изучается и преподается история. Акцент - на сохранение исторической памяти в условиях гибридных войн.

Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Предпринимаются попытки искажения и фальсификации истории, стремятся всячески вбить клин между нашими народами, для нас это неприемлемо. Реализован ряд проектов, которые касаются и научных исследований, и исторического образования, подготовлен ряд изданий, которые являются важным элементом. Потому что научные знания и наработки, которые мы получаем, и научные правдивые исторические факты должны находить отражение в учебной литературе".

Николай Овсиенко, замначальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере:

"Несколько лет мы занимаемся взаимным рецензированием учебников по истории, что важно, это создает единое историческое поле. В этом году впервые ставим вопрос о сотрудничестве библиотек. Подписано соглашение с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина и Национальной библиотекой Беларуси. Мы будем передавать миллионы документов в электронной форме, которые будут использоваться историками двух стран".

Также в честь защитников Гомеля проходят церемонии возложения цветов к местам народной памяти. Враг удерживал город в оккупации 27 месяцев. В результате Гомельско-Речицкой наступательной операции осенью 1943-го первый областной центр Белорусской СССР был освобожден.