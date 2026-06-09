Историко-образовательный центр торфяной промышленности открыли в Смолевичском районе

В поселке Усяж Смолевичского района торжественно открыли историко-образовательный центр торфяной промышленности.

Там будут готовить профильные кадры, проводить экспертные встречи и организовывать практику для студентов.

В перспективе центр станет и точкой притяжения туристов.

Историко-образовательный центр торфяной промышленности

Усяж находится недалеко от Смолевичей. Поселок развивается, активно строится жилье. Рядом с новостройками разместилось и "ромбообразное" здание - историко-образовательный центр торфяной промышленности. Кроме экспертов, здесь интересно будет побывать и промышленным туристам.

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Сегодня в торфяной отрасли системы Министерства энергетики трудятся более 3 тыс. человек. А еще студенты БНТУ, плюс эксперты из других сфер экономики - все они смогут встречаться здесь на форумах и экскурсиях. В здании развернулась большая экспозиция по принципу музея. Интерактивные стенды. Торф - национальное достояние нашей страны наряду с другими полезными ископаемыми. Это и топливо, и грунты для АПК.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Перед центром стоят две фундаментальные задачи. Во-первых, он сохраняет историю развития торфяной промышленности, а во-вторых, служит кузницей кадров для будущих поколений специалистов. Открывая этот комплекс, мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом, - объект нужно развивать дальше. Одним из ключевых векторов его модернизации станет туристическое направление. Мы хотим показать широкой общественности, иностранным делегациям и туристам, как в Республике Беларусь добывается торф и как он применяется в энергетике, сельском хозяйстве и других сферах".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Таким образом, здесь будут созданы все условия для того, чтобы торфяники проходили обучение по востребованным специальностям непосредственно в привязке к конкретному производству с возможностью прикоснуться к истории отрасли. Кроме того, здесь будет организован уникальный промышленный туризм. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что реализация этого проекта, который имеет страновой масштаб, будет способствовать развитию поселка Усяж Смолевичского района и Минской области в целом".

В перспективе в Смолевичском районе будет модернизирована узкоколейная железнодорожная ветка, появится "Торф-отель", площадка для проведения джип-триала "Торфяной форсаж".