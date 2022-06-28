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Историко-познавательный комплекс торжественно открыли в Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже
Отдельные экспозиции посвящены геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Помощь в создании музея оказала Могилевская областная прокуратура. Это раритеты, обнаруженные на местах захоронений и сожженных деревень. Более 600 документов, свидетельств очевидцев.
Для нас - создателей этой экспозиции - была огромной честью возможность дотронуться до истории. Я рисовала большинство картин, которые мы здесь видим. Конечно, события, которые происходили в годы войны, никогда не хотелось бы, чтобы повторялись. Это ужас и боль, которые не дай бог пережить кому-либо.
Особенно это актуально в условиях сегодняшних событий - когда идеи нацизма, неонацизма, насилия, вражды по социальному, национальному признаку в странах все больше приобретают распространение. И поэтому наше поколение, более молодые люди должны впитать в себя, до глубины души необходимость сохранения исторической памяти, защиты суверенного нашего государства и передать это своим детям.
За год расследования уголовного дела о геноциде только на территории Могилевской области было установлено 39 новых, ранее неизвестных захоронений и свыше трех десятков сожженных деревень. Сейчас продолжаются работы в Шкловском районе.
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