Историко-познавательный комплекс торжественно открыли в Могилевском экономическом профессионально-техническом колледже

Особенно это актуально в условиях сегодняшних событий - когда идеи нацизма, неонацизма, насилия, вражды по социальному, национальному признаку в странах все больше приобретают распространение. И поэтому наше поколение, более молодые люди должны впитать в себя, до глубины души необходимость сохранения исторической памяти, защиты суверенного нашего государства и передать это своим детям.

Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси