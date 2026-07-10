История белорусской семьи, которая обрела счастье, благодаря программе ЭКО

Более 1,3 тыс. белорусок в 2025 году прошли процедуру ЭКО. Наша страна является одним из признанных лидеров в сфере репродуктивных технологий. В Год белорусской женщины программа поддержки материнства и детства вышла на новый технологический уровень.

В Беларуси расширили программу бесплатного ЭКО - теперь процедура стала еще более доступной.

Маленький Йен, что в переводе означает "Божий дар", для Ульяны и Андрея Гануш - долгожданная награда. Награда за терпение, настойчивость и веру. Спустя три года после свадьбы мир молодой семьи перевернулся с ног на голову.

Ульяна Гануш, жительница г. Минска: "Мне поставили диагноз слишком рано. Обычно женщины сталкиваются с этим естественным путем ближе к 50-60 годам, а у меня это случилось уже в 30: просто закончился запас яйцеклеток. Доктора тогда прямо сказали нашей семье, что шансов на беременность у нас практически нет".

Путь длиною почти в 4 года оказался победным. 7 месяцев назад на свет появился Йен.

"Мы были настроены правильно и не отчаивались, почти не обсуждали эту проблему дома. Наверное, сработал спортивный принцип: ты должен забыть о том, что произошло сегодня, и думать только о завтрашнем дне", - вспоминает Андрей Гануш.

На долгожданное прибавление в семье белорусов теперь шансов еще больше. Вторую попытку экстракорпорального оплодотворения теперь можно сделать также за счет бюджета. Воспользоваться услугой могут семейные пары при наличии медицинских показаний. При этом женщине должно быть до 40 лет, и носить статус замужней теперь необязательно.

Венера Семенчук, замдиректора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ "Мать и дитя": "Очень важна подготовка к программе ЭКО. Если говорить коротко, то это всеобъемлющая диагностика, лечение выявленных нарушений и комплексное оздоровление обоих родителей. Здесь включается и оценка репродуктивного статуса обоих родителей. Далее идет коррекция нарушений, лечение хронических заболеваний и обязательное прогнозирование возможных рисков".

Эффективность применения попытки ЭКО в Синеокой соответствует мировым стандартам и достигает более 40 %. За 20 лет существования процедуры на свет появились уже более 10 тыс. белорусов.