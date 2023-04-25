Проект "Сожженные сердца Хатыни" - молодежь благоустраивает мемориалы и собирает фотохронику, оцифровывает памятники

Помнить свои исторические корни и чтить память ушедших - заложено в генетическом коде белорусов. Жизнь - это, конечно, главная ценность, а сохранение исторической памяти - священный долг. В Год мира и созидания в нашей стране появляется все больше патриотических инициатив. В Минской области, например, стартовал проект "Сожженные сердца Хатыни". Молодежь благоустраивает мемориалы и собирает фотохронику. В итоге памятники оцифровывают. Впрочем, QR-коды сейчас доступны на многих знаковых объектах. О том, что не подлежит забвению, - в сюжете Елены Витко.

В Беларуси более 10 тысяч населенных пунктов были сожжены в годы войны

Добрица в Стародорожском районе, Сухая Миля в Солигорском, а в Дзержинском Литавец. Огненный вихрь войны разрушил более 10 тысяч населенных пунктов Беларуси. Хатынь - одна из самых глубоких ран в нашей истории: нацистское пожарище унесло 149 жизней. Такую же трагическую судьбу повторили около 600 деревень, треть исчезли навсегда. Последней полыхала Дальва (младшую сестру Хатыни уничтожили в июне 1944-го).

Дальва - младшая сестра Хатыни

За 10 дней до освобождения Беларуси случилась такая трагедия. Было сожжено 44 местных жителя. Самому старшему было 80 лет. Самому младшему - около 2 лет.

Избежать страшной участи смог лишь 13-летний мальчик. В итоге всю свою жизнь Николай Гирилович посвятил сохранению памяти о земляках. Написал книгу о Дальве и стал главным инициатором строительства памятного ансамбля.

Мемориальный комплекс на месте сожженной деревни появился в 1973 году. Центральная композиция - это скульптура "Мать и дитя", а также стена памяти. Рядом находятся и 5 символических срубов из бетона. На крыльце каждого мы видим инструменты и пряжу, детские игрушки, букварь - предметы мирного быта, оставленные навсегда.

И пусть время здесь остановилось, память жива! Мемориал посещают белорусы и зарубежные гости, взрослые, школьники. Территорию благоустраивают, проводят митинги-реквиемы и экскурсии.

Не хватает слов, чтобы описать ту скорбь, которую мы здесь испытываем. Нет слов, чтобы описать то, как здесь обошлись с людьми. Это очень грустно. Но мы стараемся чтить память, мы стараемся не забывать. Ведь эти ужасы войны нельзя забывать, чтобы не повторились вновь. Полина Дрозд, учащаяся Околовской средней школы

Нет ничего важнее жизни!

Усвоить уроки прошлого, дорожить подвигом нашего народа и помнить: жизнь, мирная жизнь - это главная ценность! Такие акценты расставил и глава государства в день 80-й годовщины Хатынской трагедии. Разговор откровенный и по-особому эмоциональный.

В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой. Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей - своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь - все повторится. Нам надо это избежать. Жизнь дороже всего. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Сожженные сердца Хатыни": проект по оцифровке памятников

Священные традиции памяти и созидания белорусы передают поколениями. И даже если вокруг подмена ценностей, у нашей молодежи запрос на правду и все больше патриотических инициатив. В Минской области, например, стартовал проект "Сожженные сердца Хатыни". Оцифровку и благоустройство памятников начали со Смолевичского района.

Деревню Багута карательный отряд настиг в марте 1943-го. Фашисты врывались в дома, расстреливали семьи, а после поджигали. В итоге пожар уничтожил 40 дворов, погибли 130 человек. Сегодня о мирных жертвах напоминает эта братская могила. Здесь же покоится партизан Михаил Савицкий.

Молодежные инициативы: патриотизм и созидание

Всю информацию и точные координаты можно получить по QR-коду. Материалы размещают на сайте "Цифровая звезда". Это проект Союзного государства.

Глядя на то, что происходит на Западе, как кощунственно относятся к истории Великой Отечественной войны, мы решили прививать эту память в первую очередь через трудовые акции. Будем стараться оцифровать все наши деревни. А это более 70 сожженных деревень в районе. Есть деревни восстановленные, где уже есть памятные знаки, в первую очередь мы на них обратим внимание. И, конечно, будем искать деревни, которые не восстановили.

Проводится сбор информации, т.е. те районы, который знают о таких местах, изготавливают таблички, места будут оцифровывать. Те места, о которых информации еще немного, мы ее собираем и обрабатываем, чтобы можно было дальше работать. Это с архивами и совместная работа с прокуратурой. Татьяна Клишевич, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ

В итоге на месте неизвестных до этого захоронений появятся мемориальные камни и доски. Преобразятся и существующие памятники. В деревне Багута, например, территорию очистили, покрасили изгородь, подсыпали гравий. Такой труд Кирилл Щербинин считает своим долгом и делом чести. Студент уже восстанавливал знаковые объекты.

В своей деревне Ратутичи мы крест сделали. У нас раньше была церковь, но в войну ее снесли. И мы своими силами сделали крест. Друзья, знакомые - мы скинулись, помогло государство. И мы поставили крест. У меня прадед воевал, я считаю своей обязанностью восстанавливать памятники и беречь эту память. Кирилл Щербинин, учащийся Смолевичского государственного колледжа