История "беломайдана" под галлюциногенными грибами в рубрике "Светлые" лица протеста"

Оглядываясь на события лета и осени прошлого года и на некоторых персонажей, принимавших в них активное участие, приходишь к выводу: либо у них так много свободного времени, что буквально сходят с ума от безделья, либо вопрос в адекватности их состояния.

Впрочем, все, что у них получается, - поломать собственную судьбу и всех, кому не повезет оказаться рядом. Это касается и персонажа нашей рубрики "Светлые" лица протеста".





Адекватные люди никогда не хотят крови. Не хотят становиться убийцами. Да и жертвами тоже. Кто-то пишет подстрекателю: "Потери среди атакующих будут огромные. Тысяч десять". А тот как бы убаюкивает: "Смерть - это то, что бывает с другими. Вы же невероятные".

Он идет даже дальше. Предлагает готовые планы. Например, устраивать засаду милиции.

Дальше - больше. Анонимный голос из телеграма делает фактически камингаут, признается, какой он поехавший маньяк.

Фраза достойная Чикатило или Джека-потрошителя. Откуда такая кровожадность? Даже радикально настроенные юзеры протестного чатика были в шоке от таких признаний. Но нашего непримиримого кибер-Джедая со скромным никнеймом J.D. было не унять. Чукча не читатель, чукча писатель.





Если Лешеньку Ряжечкина сдали свои же, то это не удивительно ни разу. За болезненную кровожадность. За желания душегуба-мясника насиловать людей в подвале, жечь, убивать.

Алексей Ряжечкин: Под действием эмоций я написал в чатах "Московский 97" и "Брыля 97" сообщение, которое призывает убивать и калечить милицию и их близких родственников. Мои действия могли понести очень серьезные последствия, в чем я очень-очень раскаиваюсь. Я бесконечно сожалею о том, что могло произойти в результате.

Да, юзер J.D. это и есть Алексей Ряжечкин.

Появление правоохранителей в квартире мгновенно превратило озверелого берсерка в пугливого зверька с нелепым фейковым документиком из воображаемой страны Чарасландии. У ее граждан самые примитивные запросы: побухать, понаркоманить… Хотя наклеечки в виде окровавленных конечностей с топорами намекнут об истинных желаниях Ряжечкина. Это еще не все. Айтишник, "змагар", латентный маньяк, оказался еще и наркоманом.

Попавшись, бескомпромиссный в чате Ряжечкин как-то невероятно быстро сменил политическую ориентацию. Валит все на наркотики. Дескать, они во всем виноваты. А раньше во всем был виноват ОМОН. А теперь вот - грибы.

Впрочем, одно дело, когда человек под грибами устраивает охоту на птеродактилей или ищет в рулоне туалетной бумаги карту "как выйти из туалета", и совсем другое, когда он хочет убивать-насиловать других людей, их детей и родственников, да еще подталкивает это делать других.

Зажрались вот такие наши айтишники, ей-богу. Лишние деньги на наркоту спускают и майданы. Вот смотришь на таких грибников-подмайдановиков, подбэчэбэшников, и видится интеллектуально неразвитый человек со склонностью к извращениям и уголовке. Ему нужна не революция, а лечение. Он - болезнь. А ОМОН в данном случае - лекарство.