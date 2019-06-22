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История белорусского спорта в ярких и эксклюзивных снимках

В ролике "Объективно" мы покажем те кадры, которые фоторепортеры собирали не один десяток лет. Это совместный проект Агентства теленовостей и Белорусского телеграфного агентства. В этот раз серия посвящена спортивной гимнастике (видео).

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