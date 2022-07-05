История Березинского края в новом инновационном ресурсе

Культурная жизнь Березино отмечена сразу двумя значительными событиями. Недавно в райцентре открылась реконструированная библиотека, а затем - информационно-краеведческий центр. Новый ресурс - давняя мечта местных библиотекарей, которые годами накапливали информацию о малой родине и ценные реликвии края. Богатству экспонатов отдали современный просторный зал.