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История беженки, которая хочет попасть в Германию

Корреспонденту "Беларусь 1" удалось пообщаться с одной из беженок. Эта женщина с мужем и детьми бежит в Германию. Она боится ужасов, которые творили польские силовики. На табличке у нее английский текст.Подробности - в видео.

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