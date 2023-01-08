История девочки из Минска, которая написала письмо Президенту и исполнила свою мечту

История о силе духа и воле, верности данному обещанию и о совершенно не детской и мужественной целеустремленности. Следующий репортаж "Главного эфира" о простой девочке из столицы - это еще и история о рождественском волшебстве. Ведь не зря говорят, что если веришь всем сердцем в мечту, она обязательно сбудется!

С самого рождения полноценная жизнь нашей героине давалась неимоверными усилиями. Но роковой поступок познакомил ее с людьми, большое сердце которых всегда открыто для добрых дел, и не только в новогодние праздники.

Очень смелое решение для ребенка восьми лет - написать письмо не Деду Морозу, а самому Президенту! А потом еще дать главе государства обещание, и все эти годы идти к своей цели… История глазами нашего репортера Алеси Высоцкой.

Яркое, красивое, зовущее в сказку… Словно детские мечты стали явью. Рассматривая рождественские сувениры, Катя вспоминает те самые сильные чувства, которые искрятся в душе ребенка при стуке волшебства в дверь. Руки невольно тянуться к ангелам, ведь именно так и можно назвать всех, кто принял участие в ее судьбе.

Маленькая. Весом в три апельсина. С тяжелейшей патологией! Едва выйдя из трехнедельной комы - такой увидела дочурку мать. Люди шептались, что малышка не выживет. И даже при лучшем раскладе - потеряет зрение, не сможет ходить. Но любящее сердце - сильное. И не зря говорят: "Материнская молитва со дна моря достанет".

Впереди для всей семьи были годы сложнейшего труда, тренировок, работы даже над своими эмоциями.

И сегодня понимаешь - даже ради вот таких теплых моментов - пройдешь любые испытания.

Она очень добрая, отзывчивая, всегда идет всем на помощь, даже если ей будет плохо, но она другому всегда поможет. Очень ласковая. Анастасия Ермакович, супруга брата Катерины

Уже в три года жизнерадостный ребенок читал. Никто и не удивился, что школа давалась ей легко, стена быстро заполнялась грамотами. А когда Катя сообщила о письме Президенту - это было вполне в ее духе! Что попросил ребенок? Нет, не дорогих подарков. Девочка просто поздравила главу государства со всей искренностью, присущей детям! А Александр Лукашенко - ответил! Да еще и пригласил на Главную елку страны!





Эмоций было очень много, это словами не описать. А меня наряжали, шикарное платье мне подобрали. Я чувствовала себя Золушкой, и на Главной елке очень было красиво. Я в тот день впервые увидела Президента. Мои эмоции были очень сильные, и это меня зарядило на целый год вперед. Катерина Мащенская, жительница г. Минска

Это был юбилейный, 10-й год марафона добра акции "Наши дети", начало которой и положил сам Президент.

С тех пор Катя не пропустила ни одной Главной елки. Стала примером целеустремленности для многих. В ее жизни появилось немало помощников - личный пример главы государства всегда находит последователей. Девочке активно помогали. Она стойко перенесла четыре операции! И точно знала, что пойдет постигать медицинскую науку, ведь об именно этом пообещала Президенту!

Мне всегда хотелось помогать людям, и таким людям, как я. Катерина Мащенская, жительница г. Минска

В воздухе запах пряностей и мясных солений. Мама Катерины хозяйка запасливая. За душевным чаепитием семья вспоминает, как этот, далеко не детский поступок изменил их жизнь. Появилась и просторная квартира - подарок от главы государства, и другие необходимые ребенку вещи. Катя росла. На 9 и 10 окончила школу.

Поступила в медицинский колледж. Микроскопы, клетки, вирусы… Очень скоро она даже приняла участие в Международной конференции по паразитологии.

Быстро адаптировалась в нашем дружном коллективе. На сегодняшний день показывает результаты как хороший специалист. Есть желание, а тем более в нашей стране есть возможность для самореализации для таких людей. Юрий Петельский, главврач 17-й поликлиники г. Минска









Пообещала - сделала! Катя улыбается - училась, говорит, всему у Президента: стойкости, верности данному слову, преданности Родине. С детства следила за главными новостями страны! И особенно остро переживала в 2020 год. Говорит, молилась, чтобы Господь дал сил лидеру выстоять и удержать страну! И как же приятно, что и этот, 2022-й, тоже непростой год - Беларусь вышла с плюсом в экономике, назло завистникам!



Я всегда мечтаю, чтобы у всех было здоровье и всегда всем этого желаю. И чтобы у нее все было хорошо, чтобы была стабильная работа. Она хотела быть медиком, она им стала. Чтобы все хорошо сложилось, чтобы был всегда с ней рядом человек, который ее будет поддерживать в дальнейшем. Анастасия Ермакович, супруга брата Катерины

Сегодня Катя и сама уже добрый волшебник со стажем, ведь хорошие примеры учат дарить добро и тепло другим. И выбирая чем удивить родных, благодарна всем ангелам, которые подарили ей возможность радоваться этим минутам! А добро ведь всегда возвращается, если душа открыта чудесам и сюрпризам.