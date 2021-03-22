История, долг и память. Трагедию Хатыни, ставшей символом скорби во всем мире, вспоминают в Беларуси

Беларусь сегодня вспоминает трагедию Великой Отечественной войны. По случаю 78-й годовщины Хатынской трагедии

соотечественникам.

"22 марта - скорбная дата: в этот день в 1943 году немецкие оккупанты и их пособники-полицаи стерли с лица земли деревню Хатынь. Сгорев заживо, лютую смерть тогда приняли 149 безвинных жертв, среди которых более половины были дети. За годы войны страшную судьбу Хатыни разделили жители тысяч белорусских городов и сел. Многие из них так и не возродились. Белорусы свято хранят память обо всех жертвах войны. Мы также не забыли, что эти зверства совершались в том числе под флагами, которые сегодня нам пытаются навязать в качестве национальных символов.

Такое историческое беспамятство сродни кощунству. Пусть скорбные колокола Хатыни сегодня услышат те, кто сеет зерна зла и ненависти, пытаясь расколоть страну, разрушить мир и спокойствие в нашем обществе. Этому не бывать, потому что мы - единый народ и хорошо знаем: трагедия может повториться, если о ней забывают. Память народа священна. Беларусь помнит прошлое во имя будущего”, - говорится в обращении.

В память о погибших накануне вечером в Хатыни состоялся митинг-реквием. В процессии принял участие и Глава государства. Представители четырех конфессий зачитали всебелорусскую молитву о мире. Полную версию мероприятия можно увидеть на YouTube-канале Агентства теленовостей. С места событий репортаж

Инны Пилевич.



Каждый день в этой деревне печальный звон колоколов Вечности

Каждый день в этой деревне вместо радостных звуков жизни раздается лишь печальный звон колоколов Вечности. Ровно 78 лет назад фашистские палачи уничтожили мирную белорусскую деревню Хатынь. Это вечная боль Беларуси. Заживо были сожжены 149 человек, 75 из которых - дети. Чтобы отдать дань памяти каждому из них, накануне здесь состоялся митинг-реквием.

78-я годовщина трагедии в Хатыни

Символ мероприятия - лампада как маленькая часть Вечного огня. Воплощение нашей памяти и неугасимой боли о погибших земляках, чьи жизни были уничтожены фашистами как здесь, в Хатыни, так и в других сожженных деревнях, гетто, концлагерях. Митинг-реквием как напоминание о кровавых событиях, жертвах фашистского геноцида, попытка не допустить возрождения нацизма в современных условиях, сохранить мир.

В мемориальной процессии в Хатыни принял участие и Глава государства вместе с сыновьями

С участниками митинга-реквиема прошли дорогой памяти.

. В этот вечер, когда представители разных поколений, религиозных конфессий, люди разных взглядов собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне, обращение лидера звучало особенно проникновенно. Цветы и свечи на припорошенный снегом гранит. Сегодня под ним пепел людей. Он сохранился, как и имена всех ушедших. Их назвал Иосиф Каминский - единственный взрослый, выживший в трагедии. Мемориальные доски теперь на месте сгоревших домов.

В скорбном антураже накануне представили музыкально-театральную композицию