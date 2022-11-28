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История - это не фэнтези - Игорь Марзалюк побеседовал со школьниками в рамках "диалоговой площадки"

В стране в эти дни проходит масштабная акция "Вспомнить все. Помнить каждого". С учениками столичной школы № 64 встретился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк. Беседа проходила в рамках "диалоговой площадки". По словам депутата, история - это не фэнтези, а ответ на конкретный вопрос в конкретное время, в конкретную эпоху.

Все трагедии начинаются тогда, когда то, что считалось священным, сакральным, начинают обсмеивать. На пьедестал, которые занимали герои, возводятся негодяи, тогда государство разрушается. Государство разрушается не от экономических кризисов, а от падения морали и неверия в свою традицию.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Участники "диалоговой площадки" отметили, насколько важно сегодня, в условиях вызовов современности, не только помнить и знать свою историю, но и не позволять никому ее искажать.

У нас ежедневно на площадках различных учреждений образования, вузов проходят "диалоговые площадки", на которых мы встречаемся с политиками, историками, журналистами и обсуждаем тему "Геноцид без срока давности".
Светлана Пашкова, директор СШ № 64 г. Минска

Масштабная акция "Вспомнить все. Помнить каждого" продлится до 9 декабря.

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