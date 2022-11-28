История - это не фэнтези - Игорь Марзалюк побеседовал со школьниками в рамках "диалоговой площадки"

Все трагедии начинаются тогда, когда то, что считалось священным, сакральным, начинают обсмеивать. На пьедестал, которые занимали герои, возводятся негодяи, тогда государство разрушается. Государство разрушается не от экономических кризисов, а от падения морали и неверия в свою традицию.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси