История горнолыжного центра "Силичи"

Горнолыжный центр "Силичи" признан лучшим в стране по итогам "премии номер 1" прошлого года. Эту медаль спортивный комплекс получил еще и в преддверии своего 15-летнего юбилея.



Как начиналась история самого крупного горнолыжного центра Беларуси - расскажет Никита Дементьев. 15 лет назад горнолыжный курорт распахнул свои двери и открыл новый этап в развитии национального спорта и отдыха. При строительстве учли самое главное преимущество логойского участка: холмистая местность до 80 метров в верхней точке и с насыпкой до 30 метров позволила обустроить крутые склоны для скоростных спусков. Кстати, скоростной получилась и сама стройка. Из запланированных проектом трех лет центр построили за 7 месяцев.



Идея о строительстве такого швейцарского уголка в Беларуси пришла в 2004 году

Александр Лукашенко лично инициировал возведение горнолыжного комплекса. Сроки сдачи по-спортивному рекордные. На объекте трудились лучшие специалисты с привлечением международного опыта. И вот конец января 2005-го, Глава государства торжественно открывает новый спортивный центр. Владимир Поляков называет себя пенсионером-горнолыжником. Он тоже был тогда на открытии Силичей. Одним из первых проехал по новым склонам с государственным флагом. Сегодня в честь юбилея курортного центра 84-летний спортсмен повторил с друзьями свой заезд.





Симбиоз спорта и лечения

Сегодня, по сути, молодой горнолыжный центр пятнадцатилетие встречает в новом статусе. В прошлом году произошло объединение Силичей и санатория "Юность". На первый взгляд, разные сферы - здесь спорт, а там лечение, наоборот, полноценно дополняют друг друга. В центре появились обновленная гостиница на 32 номера, медицинское отделение и целый комплекс лечебных саун. Теперь из сезонного места для отдыха горнолыжный центр стал круглогодичным курортом.





"Юность" в европейском топе

Что касается санатория "Юность", то он один из лидеров среди белорусских здравниц вошел в топ-10 европейских лечебно-профилактических учреждений. Свыше 80% отдыхающих здесь иностранцы. Казахит Касанов пару лет назад приехал из Азербайджана подлечить сердце и спину. В третий визит в санаторий, признается, решил больше отдохнуть, чем лечиться.





Лучший горнолыжный центр