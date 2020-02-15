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История горнолыжного центра "Силичи"
Горнолыжный центр "Силичи" признан лучшим в стране по итогам "премии номер 1" прошлого года. Эту медаль спортивный комплекс получил еще и в преддверии своего 15-летнего юбилея.
Как начиналась история самого крупного горнолыжного центра Беларуси - расскажет Никита Дементьев. 15 лет назад горнолыжный курорт распахнул свои двери и открыл новый этап в развитии национального спорта и отдыха. При строительстве учли самое главное преимущество логойского участка: холмистая местность до 80 метров в верхней точке и с насыпкой до 30 метров позволила обустроить крутые склоны для скоростных спусков. Кстати, скоростной получилась и сама стройка. Из запланированных проектом трех лет центр построили за 7 месяцев.
Идея о строительстве такого швейцарского уголка в Беларуси пришла в 2004 году
Александр Лукашенко лично инициировал возведение горнолыжного комплекса. Сроки сдачи по-спортивному рекордные. На объекте трудились лучшие специалисты с привлечением международного опыта. И вот конец января 2005-го, Глава государства торжественно открывает новый спортивный центр. Владимир Поляков называет себя пенсионером-горнолыжником. Он тоже был тогда на открытии Силичей. Одним из первых проехал по новым склонам с государственным флагом. Сегодня в честь юбилея курортного центра 84-летний спортсмен повторил с друзьями свой заезд.
Симбиоз спорта и лечения
Сегодня, по сути, молодой горнолыжный центр пятнадцатилетие встречает в новом статусе. В прошлом году произошло объединение Силичей и санатория "Юность". На первый взгляд, разные сферы - здесь спорт, а там лечение, наоборот, полноценно дополняют друг друга. В центре появились обновленная гостиница на 32 номера, медицинское отделение и целый комплекс лечебных саун. Теперь из сезонного места для отдыха горнолыжный центр стал круглогодичным курортом.
"Юность" в европейском топе
Что касается санатория "Юность", то он один из лидеров среди белорусских здравниц вошел в топ-10 европейских лечебно-профилактических учреждений. Свыше 80% отдыхающих здесь иностранцы. Казахит Касанов пару лет назад приехал из Азербайджана подлечить сердце и спину. В третий визит в санаторий, признается, решил больше отдохнуть, чем лечиться.
Лучший горнолыжный центр
Сам же спортивный комплекс тоже не отстает от своего напарника. По итогам ежегодной "премии номер 1" Силичи признали лучшим горнолыжным центром 2019 года. И хоть зима все никак не порадует снегом, для настоящих зимних активностей здесь его предостаточно, плюс и здоровье можно укрепить.
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