История города на фото во Дворце бракосочетания

Семейные альбомы из прошлого столетия. Культовые здания, государственные учреждения, конка, набережная Свислочи. Фотовыставка "Минск и минчане" демонстрирует архивную коллекцию фотодокументов конца 19-го - начала 20-го веков. А разместилась она не в выставочном зале, а во Дворце бракосочетания. В экспозицию вошли фотографии с видами улиц и площадей, зданий, жилых домов, храмов Минска. Также альбомная коллекция включает фото периода Первой мировой войны и революционных событий 1917 года.