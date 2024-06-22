История и новейшие разработки оборонного комплекса Беларуси - в проекте АТН "Арсенал Родины". В первой серии расскажем о танках

Агентство телевизионных новостей совместно с Государственным военно-промышленным комитетом запускает новый проект "Арсенал Родины".

В каждом видеоролике мы покажем и расскажем, как развивался военно-промышленный комитет Беларуси. Как на протяжении нескольких десятилетий инженеры-конструкторы удивляли своими достижениями. Новейшие разработки отечественного оборонного комплекса, создание собственного производства стрелкового оружия и боеприпасов, беспилотников, ракетостроения, средств связи и легкобронированной техники.





Какой была военная техника в прошлом веке и какой она предстала уже в современной независимой Беларуси? Каждый видеоролик будет словно анатомия технических революций. В первой серии речь пойдет о танках. За три минуты - от легендарного Т-34 до новейшего Т-72БМ2.

Танки - техника, без которой с момента ее появления в начале ХХ века не обходится ни один военный конфликт. Долгое время перевес именно этих машин определял успех на поле боя.

Чуть больше чем за 100 лет железная конструкция на гусеницах превратилась в современнейший боевой комплекс, способный не только наносить сокрушающий удар противнику, но и обладать дополнительной зашитой модульной брони - как новейший белорусской модернизации танк Т-72БМ2.





Советский Т-34 - лучший танк Второй мировой войны и самый массовый танк в Красной армии. Этот музейный экспонат - первая модификация 34-ки. Он был разработан в КБ Харьковского паровозостроительного в 1939 году. Серийное производство началось в июне 1940 года, и за 8 месяцев года было выпущено 115 машин. Конструкция этой машины знаменовала качественный скачок в отечественном и мировом танкостроении. В нем впервые органично сочетались противоснарядное бронирование, мощное вооружение и надежная ходовая часть.

Во время войны Т-34 стал настоящим героем сражений

Со временем эта легендарная боевая машина потребовала доработки. 34-й прошел несколько модернизаций, а затем появился Т-64. Именно на его базе и был создан танк, который и определил тренды в этом сегменте боевых машин.

Т-72 получил три отделения: переднее - для управления, боевое - в средней части корпуса и моторно-трансмиссионное - в корме. Экипаж Т-72 состоял из трех человек - командира, наводчика и механика-водителя. Всего с 1972 года за 20 лет в Советском Союзе было выпущено более 20 тыс. танков Т-72 всех модификаций.