История книжной закладки

Книжная закладка - носитель информации, сувенир и помощник в чтении. Историю этого предмета узнаем у автора частной коллекции закладок.

Металлические, из бумаги, силиконовые. С математическими формулами, признаниями в любви и рекламными слоганами. Десять тысяч экспонатов насчитывает частный музей книжных закладок, автором которого является Наталья Булкина из Браславского района. Собиранию этого атрибута процесса чтения она посвятила более полувека. В ее коллекции - закладки, выпущенные в разных странах мира. По ним можно проследить историю развития полиграфии, а еще промышленности, моды, спорта. Ольга Масловская - про необычные обычные закладки.

10 тысяч экспонатов, на поиски которых понадобилось более полувека. Коллекцию книжных закладок Елена Булкина собирает с 11 лет. Не просто собирает, а изучает по ним историю - книги, полиграфии, промышленности.

Закладка - это не всегда кусок бумаги. Ткань, кожа, металл, пластик, силикон, пробка - из всех известных человечеству материалов в разное время изготавливали, в том числе, и закладки. Разными они бывают и по конструкции: от простой ленты до металлической скрепки.

Отдельная тема - содержание закладки. Кстати, любознательному человеку такой маленький предмет может дать не меньше информации, чем энциклопедия. Таблица умножения и химические формулы, информация о музеях мира, знаменитых людях - закладки не только упрощают процесс чтения, но часто и сами являются источником информации.

Половина музея - это собственные идеи автора коллекции. Закладки в виде народной куклы, в стиле традиционных славянских ремесел. Кстати, на два вида закладок получены патенты.