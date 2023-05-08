Историю лагеря смерти "Тростенец" смотрите в новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь"

"Геноцид. Без права на жизнь". В новой серии проекта - история лагеря смерти "Тростенец". Для белорусов он стал символом ни с чем не сравнимой жестокости фашистов. По количеству убитых людей стоит на четвертом месте в Европе. Трупы выкапывали из земли и сжигали, чтобы скрыть следы преступлений. 546 тыс. человек было замучено, расстреляно и сожжено заживо в этом адском месте. Реконструированные попытки побега из лагеря, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий.