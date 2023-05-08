3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Историю лагеря смерти "Тростенец" смотрите в новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь"
"Геноцид. Без права на жизнь". В новой серии проекта - история лагеря смерти "Тростенец". Для белорусов он стал символом ни с чем не сравнимой жестокости фашистов. По количеству убитых людей стоит на четвертом месте в Европе. Трупы выкапывали из земли и сжигали, чтобы скрыть следы преступлений. 546 тыс. человек было замучено, расстреляно и сожжено заживо в этом адском месте. Реконструированные попытки побега из лагеря, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства очевидцев ужасных событий.
Каждую неделю неопровержимые факты из материалов Генеральной прокуратуры. Десятки карательных операций и уничтожение белорусского народа в годы войны - в проекте "Геноцид. Без права на жизнь". Смотрите 8 мая вечером.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов