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История людей, которые делают фестиваль SPRAVА

История людей, которые делают фестиваль SPRAVА

Как вечное становится актуальным, традиционно применимым, а мимолетное важным - смотрите в проекте "Беларусы" на телеканале "Беларусь 24".

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В этой истории два главных героя: успешный видеограф и музыкант Матвей Сабуров и его жена - талантливый режиссер Катя Аверкова, а место, где все происходит, - удивительная деревня Белая Церковь. SPRAVA - это не просто фестиваль, это история и искусство, архитектура и природа, музыка и люди. Фестиваль объединяет архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и людей, которым это не безразлично. В новом выпуске проекта "Беларусы" мы расскажем про фестиваль и его организаторов - Матвея Сабурова и Катю Аверкову. Герои программы расскажут, как они из столицы переехали в деревню, как строят свою жизнь и организуют один из самых необычных open air - фестивалей.

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Смотрите в пятницу в 20:30 проект "Беларусы" на телеканале "Беларусь 24".

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