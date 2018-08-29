3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
История людей, которые делают фестиваль SPRAVА
Как вечное становится актуальным, традиционно применимым, а мимолетное важным - смотрите в проекте "Беларусы" на телеканале "Беларусь 24".
В этой истории два главных героя: успешный видеограф и музыкант Матвей Сабуров и его жена - талантливый режиссер Катя Аверкова, а место, где все происходит, - удивительная деревня Белая Церковь. SPRAVA - это не просто фестиваль, это история и искусство, архитектура и природа, музыка и люди. Фестиваль объединяет архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и людей, которым это не безразлично. В новом выпуске проекта "Беларусы" мы расскажем про фестиваль и его организаторов - Матвея Сабурова и Катю Аверкову. Герои программы расскажут, как они из столицы переехали в деревню, как строят свою жизнь и организуют один из самых необычных open air - фестивалей.
Смотрите в пятницу в 20:30 проект "Беларусы" на телеканале "Беларусь 24".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все