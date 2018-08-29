История людей, которые делают фестиваль SPRAVА

В этой истории два главных героя: успешный видеограф и музыкант Матвей Сабуров и его жена - талантливый режиссер Катя Аверкова, а место, где все происходит, - удивительная деревня Белая Церковь. SPRAVA - это не просто фестиваль, это история и искусство, архитектура и природа, музыка и люди. Фестиваль объединяет архитекторов, историков, художников, ремесленников, музыкантов и людей, которым это не безразлично. В новом выпуске проекта "Беларусы" мы расскажем про фестиваль и его организаторов - Матвея Сабурова и Катю Аверкову. Герои программы расскажут, как они из столицы переехали в деревню, как строят свою жизнь и организуют один из самых необычных open air - фестивалей.

