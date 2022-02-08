История модных нарядов разных стран и эпох на выставке в Национальной библиотеке

Какую одежду носили королевские особы. С помощью каких средств распространялись модные тенденции в XVI-XXI столетиях. Новый проект "Fashion-иллюстрация" в Национальной библиотеке представляет раритетные издания, документы и гравюры, а также современные дизайнерские коллекции. С историей модных нарядов разных стран и эпох познакомилась Лариса Гулякевич (видео).

