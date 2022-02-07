История моды на выставке "Fashion-иллюстрация"

Какую одежду носили королевские особы. С помощью каких средств распространялись модные тенденции от древности до современности. Новый проект "Fashion-иллюстрация" в Национальной библиотеке демонстрирует редкие издания, документы и гравюры, а также современные дизайнерские коллекции. Фонд редких книг представляет издания с модными иллюстрациями 18-19 веков, а также модные французские журналы.



Тему взаимопроникновения моды и искусства раскрывают современные модельеры из разных регионов Беларуси. Их коллекции успешно вышли на импровизированный библиотечный подиум.



Выставка также знакомит с легендарными личностями - кутюрье, оставившими след в мировой и отечественной моде и фешен-иллюстрации. Модный проект продлится до 16 мая.