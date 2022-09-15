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История Национальной библиотеки в цифрах и фактах

Сегодня сложно представить Беларусь без "Алмаза знаний". Но когда-то это была всего лишь университетская библиотека, теперь же многофункциональный комплекс и бренд Минска. Об истории Национальной библиотеки в цифрах и фактах расскажет Ольга Медведь (подробности в видео).


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