История независимой Беларуси будет продолжена белорусами, которые умеют ценить то, что создавалась десятилетиями

Мужество и героизм, стойкость и самоотверженность - это то, что отличает белорусов от многих других народов. В истории не каждой нации есть Великая Победа. Это повод для гордости, скорби и памяти. И оглядываясь на созданное трудом всего белорусского народа, очевидно: история независимой Беларуси будет продолжена самими белорусами, которые не только знают почем фунт лиха, но и умеют ценить то, что создавалось на протяжении всей независимости нашей молодой страны.



Як кажуць, мы памяркоўны народ, разважны. Наверное, это главная особенность, и поэтому, наверное, мы идем своим путем. Наверное, так нам надо делать и дальше - идти своим путем.



Беларусь - это мирная страна, у нас все умеют поддерживать друг друга. И поскольку 2021-й - Год единства, это чувствуется по сравнению с другими нашими ближайшими странами. Я думаю, что мы более сплоченный коллектив.



Наш народ уникален всем: своими мыслями, своими действиями, своей работой. Как говорится, народ живой, бодрый, веселый, трудящийся. Сам создал все своими руками, все построил и организовал. Что еще надо? Все есть.



Народ добрый, всегда все воспринимает с улыбкой, с доверием ко всем относится. Это очень хорошее качество.



Мы приехали сюда три недели назад. И я хожу по городу и удивляюсь вашей искренности. Вот то, что есть в ваших людях, - это искренность, уважение к любому человекувне зависимости от национальности, вне зависимости от возраста. Люди добродушные, всегда говорят спасибо, пожалуйста.

