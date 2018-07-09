История о детстве, которого не было. Ветеран Виктор Князев

Нельзя сегодня не вспомнить и о главных творцах большого праздника нашей независимости. С каждым годом все меньше и скромнее трибуны, где располагаются ветераны. Свидетели событий Великой Отечественной - это те, кто обладает бесценным знанием. Практически все они не публичные люди, но им еще есть о чем рассказать. Одним из таких является ветеран Виктор Князев. Наши корреспонденты встретили его 3 июля на трибунах для почетных гостей, и вот какими впечатлениями он тогда поделился с нашими коллегами.

Можно понять эти слова ветерана о сбывшейся мечте. Ведь в памяти обладателя ордена Великой Отечественной войны ІІ степени и самая большая драма Беларуси, и триумф ее освобождения. И то, о чем мечтал тогда он и миллионы таких как он, чтобы его Родина была мирной, безопасной и способной за себя постоять. В нашем объективе - уникальный свидетель событий Второй мировой. О маленьком человеке, который лишился детства, и вместо этого смотрел на мир сквозь прицел винтовки - Дарья Тарасова.

Он по-боевому трогательно дает интервью. На его груди трофеи, за которые до сих пор больно - медали за взятие Кенингсберга, Берлина и победу над Германией. В это сложно поверить, но для Василия Князева война закончилась в 11 лет. Он родился в Ленинграде, но вместе с родителями перебрался в Витебскую область, поближе к родственникам. История о детстве, которого не было, началась в 41-м. Тогда Василия по документам еще Сигалева (о смене фамилии позже) Великая Отечественная застала в рабочем поселке Смоловка, оккупированном немцами. В мае 42-го на глазах у 8-летнего мальчишки, который даже не умел считать, прямо на пороге родительского дома за связь с партизанами застрелили отца. Так он стал сиротой.

Приютила тетка, которая жила на Витебщине, в так называемом партизанском крае. Мальчика зачислили в состав саперной роты 203-го отдельного отряда разминирования на должность связного. Сыну полка ответственных заданий не доверяли. Василий передавал устные сообщения между воинскими частями.

В апреле 44-го Князев уже был в Литве, занимался разминированием. У Васи появился надежный боевой товарищ - овчарка Арс. В Восточной Пруссии собака героически погибла. Немцы накрыли минометами. На память - у Василия Алексеевича шрам от осколочного ранения левой ноги.

Пока в эшелон артиллеристов загружали технику, он сбежал из своей части. Хотел мстить за родителей. Так и дошел до Берлина, среди ящиков от снарядов, в кузове, накрытом брезентом.

Сына полка направили в Суворовское, а он снова ушел самовольно. В Вилейке под Молодечно нашел родного брата и сестру. За школьную парту - уже после демобилизации и сразу во второй класс. Здесь же председатель Вилейского райисполкома усыновил юного бойца. Так и стал Князевым. Новая семья дала образование. Василий Алексеевич закончил физмат, а потом и

Гродненский институт физкультуры, стал тренером сборной команды по волейболу, 10 раз они выигрывали первенство республики. Заслуженный тренер СССР, создатель Гродненской волейбольной школы. Среди его воспитанников - 40 мастеров спорта, 3 олимпийских чемпиона и 15 заслуженных тренеров Республики Беларусь.

Подкрученная подача и удар. Заслуженный тренер на заслуженный отдых не ушел. Василий Князев до сих пор консультирует и воспитывает спортивный дух . Своим ученикам он всегда прививал патриотизм, а с ним вкус победы и, конечно, стремление к независимости.