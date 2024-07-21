История о героизме для семейного просмотра. В Беларуси прошли съемки российской экшен-драмы "Карузо"

Именно здесь, в Беларуси, происходит основная часть съемок, и для меня очень важна преемственность поколений. Вообще это детское, семейное кино, что для меня особенно ценно и важно. Мой сын, Иван Харатьян, можно сказать пошел по моим стопам, но не стал артистом, а стал кинорежиссером.

Дмитрий Харатьян, актер театра и кино, народный артист России