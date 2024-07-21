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История о героизме для семейного просмотра. В Беларуси прошли съемки российской экшен-драмы "Карузо"

В Беларуси состоялись съемки российского художественного фильма "Карузо". Это история о героизме для семейного просмотра, в которой главный герой - пес, спасавший семьи во время блокады в пригороде Ленинграда.

Экшен-драма приурочена к юбилею Великой Победы. Как создается полнометражный метр, рассказала корреспондент АТН Катерина Павлова.

В Беларуси состоялись съемки военной драмы "Карузо"

"Камера! Мотор!" - именно с таких слов режиссер начинает создание настоящего киношедевра.

История о верности и подвиге. Кинолента под названием "Карузо" рассказывает о мальчике Мите и его собаке, которая спасала людей в блокадном Ленинграде. Атмосферу советского времени воссоздали под Минском. Несмотря на то что фильм производит российская кинокомпания, белорусская сторона принимает активное участие в съемках.

Наша команда российско-белорусская, она работает в очень плотном творческом тандеме. Мы же делаем волшебство, ведь кино - это как сделать ребенка, чтобы потом родилось действительно настоящее полотно. Это действительно картина, которую рисуют большие художники - наши кинематографисты.
Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов

Вместо кисти - камера. И вот уже на киномольберте появляются первые штрихи будущего фильма. Определенно ярких красок картине добавит звездный актерский состав - Александр Балуев, Светлана Иванова, Иван Колесников, Алексей Маклаков и другие. Кстати, по обе стороны камеры задействованы сразу два Харатьяна.

Именно здесь, в Беларуси, происходит основная часть съемок, и для меня очень важна преемственность поколений. Вообще это детское, семейное кино, что для меня особенно ценно и важно. Мой сын, Иван Харатьян, можно сказать пошел по моим стопам, но не стал артистом, а стал кинорежиссером.
Дмитрий Харатьян, актер театра и кино, народный артист России
Учитывая то, что это мой первый большой опыт съемок большого полнометражного фильма, для меня все интересно. Даже простая сцена, в которой люди общаются друг с другом в кадре, на самом деле таит в себе нечто большее, чем два человека, разговаривающие между собой.
Иван Харатьян, режиссер-постановщик фильма "Карузо"

В кадре важна каждая деталь: начиная от актерской игры и заканчивая амплуа. Заглянем в костюмерную на колесах.

Грим- или костюмваген - святая святых для артиста. Здесь рождаются неповторимые образы, которые вскоре будем лицезреть на экранах. Полтора часа киноленты для зрителей и целых полстолетия для самих героев.

Актеры наши проживают долгую жизнь. Одни и те же персонажи: от маленьких детей до очень взрослых людей. Костюмы мы брали военные. На киностудии "Беларусьфильм" самый большой склад, самая большая возможность взять аутентичные костюмы.
Ирина Гришан, художник по костюмам фильма "Карузо"

Подчеркнуть аутентичное настроение сцены помогают и специальные декорации. На площадке достраивают архитектурные элементы, соответствующие каждому временному периоду - с 1937 по 1989 год.

Нам пришлось восстанавливать и архитектурные элементы. Весь двор мы застраивали: сараи, голубятни. Воссоздавали палисадники, заклеивали окна от бомбежки. Все это мы сравнивали с документальными материалами, с референсами.
Наталья Навоенко, художник-постановщик фильма "Карузо"

Съемочный процесс разделен на блоки. Основные сцены уже отсняли в Беларуси и продолжат в России. Премьера запланирована к 80-летию Победы. На широкиеэкраны"Карузо" выйдет 9 мая 2025 года.

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