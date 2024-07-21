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История о героизме для семейного просмотра. В Беларуси прошли съемки российской экшен-драмы "Карузо"
В Беларуси состоялись съемки российского художественного фильма "Карузо". Это история о героизме для семейного просмотра, в которой главный герой - пес, спасавший семьи во время блокады в пригороде Ленинграда.
Экшен-драма приурочена к юбилею Великой Победы. Как создается полнометражный метр, рассказала корреспондент АТН Катерина Павлова.
В Беларуси состоялись съемки военной драмы "Карузо"
"Камера! Мотор!" - именно с таких слов режиссер начинает создание настоящего киношедевра.
История о верности и подвиге. Кинолента под названием "Карузо" рассказывает о мальчике Мите и его собаке, которая спасала людей в блокадном Ленинграде. Атмосферу советского времени воссоздали под Минском. Несмотря на то что фильм производит российская кинокомпания, белорусская сторона принимает активное участие в съемках.
Наша команда российско-белорусская, она работает в очень плотном творческом тандеме. Мы же делаем волшебство, ведь кино - это как сделать ребенка, чтобы потом родилось действительно настоящее полотно. Это действительно картина, которую рисуют большие художники - наши кинематографисты.
Вместо кисти - камера. И вот уже на киномольберте появляются первые штрихи будущего фильма. Определенно ярких красок картине добавит звездный актерский состав - Александр Балуев, Светлана Иванова, Иван Колесников, Алексей Маклаков и другие. Кстати, по обе стороны камеры задействованы сразу два Харатьяна.
Именно здесь, в Беларуси, происходит основная часть съемок, и для меня очень важна преемственность поколений. Вообще это детское, семейное кино, что для меня особенно ценно и важно. Мой сын, Иван Харатьян, можно сказать пошел по моим стопам, но не стал артистом, а стал кинорежиссером.
Учитывая то, что это мой первый большой опыт съемок большого полнометражного фильма, для меня все интересно. Даже простая сцена, в которой люди общаются друг с другом в кадре, на самом деле таит в себе нечто большее, чем два человека, разговаривающие между собой.
В кадре важна каждая деталь: начиная от актерской игры и заканчивая амплуа. Заглянем в костюмерную на колесах.
Грим- или костюмваген - святая святых для артиста. Здесь рождаются неповторимые образы, которые вскоре будем лицезреть на экранах. Полтора часа киноленты для зрителей и целых полстолетия для самих героев.
Актеры наши проживают долгую жизнь. Одни и те же персонажи: от маленьких детей до очень взрослых людей. Костюмы мы брали военные. На киностудии "Беларусьфильм" самый большой склад, самая большая возможность взять аутентичные костюмы.
Подчеркнуть аутентичное настроение сцены помогают и специальные декорации. На площадке достраивают архитектурные элементы, соответствующие каждому временному периоду - с 1937 по 1989 год.
Нам пришлось восстанавливать и архитектурные элементы. Весь двор мы застраивали: сараи, голубятни. Воссоздавали палисадники, заклеивали окна от бомбежки. Все это мы сравнивали с документальными материалами, с референсами.
Съемочный процесс разделен на блоки. Основные сцены уже отсняли в Беларуси и продолжат в России. Премьера запланирована к 80-летию Победы. На широкиеэкраны"Карузо" выйдет 9 мая 2025 года.
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