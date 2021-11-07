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История о настоящем мужестве 12-летнего подростка: А. Лукашенко лично провел экскурсию для Ромы
А это история о безграничном героизме и настоящем мужестве. Всякий раз, когда мы и наши коллеги вспоминаем тяжелые события того апрельского дня в деревне Сидоровичи Мядельского района, признаемся: трудно говорить…
12-летний подросток (сам еще ребенок) выносит из огня, охватившего родительский дом, своего брата - совсем малыша, который не смог бы выбраться сам. И тут же теряет сознание. Порезы и ожоги так велики, что врачи сказали: с таким тяжелым случаем им пришлось столкнуться впервые. И начинается отсчет непростой борьбы за жизнь. Лишь спустя 3 месяца медики признают: худшее позади!
За судьбой Ромы Когодовского следила вся страна. Президент держал на личном контроле. А на этой неделе все самое важное Александр Лукашенко сказал Роме уже лично.
В Беларуси нет чужих детей. Это как никто знает коллектив Республиканского ожогового центра. Они все эти полгода были рядом с мальчиком, порой без сна и выходных. Только вдумайтесь! Два десятка операций, ежечасная корректировка лечения, перманентная психологическая помощь. Каждый из них удостоен государственной награды. А Президент уверен: наши медики могут все.
Всем гостям удалось попасть в рабочий кабинет Президента во Дворце Независимости. Туда, куда даже журналистам пула вход закрыт. А для Ромы Александр Лукашенко лично провел экскурсию. Мальчик даже побывал в кресле главы государства, где прежде (как заверил Президент) никто не сидел.
В такие минуты понимаешь, что здоровье - главное.
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