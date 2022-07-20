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История о том, как Bysol и ByHelp "потеряли" 400 тыс. евро
В 2020-м начали активную работу две инициативы. Bysol - для поддержки бастующих, уволенных, релокантов, второй ByHelp - для помощи в оплате штрафов. В общем-то, разницы в них никакой. Например, в 2022-м Стрижак переключился на помощь изнасилованным украинкам - контрацептивы и аборты, то есть, такая структура сбора денег "хоть на что".
Фильм "Бандsol: Лохотрон для альтруиста" смотрите здесь.
Суть инициатив такова: с одной стороны, деньги должны затекать от спонсоров (диаспор и иностранных фондов), для этого и нужен был Лихачевский и нидерландский офис; с другой, вытекать в руки так называемых нуждающихся.
Это в теории, на практике переправлять пожертвования от доноров никто не собирался, такая спекуляция на беде.Пожертвования от доноров постоянно терялись. И лишь однажды "бандсоловцы" предприняли попытку опубликовать липовый отчет, который на глазу показал потерю где-то между дебетом и кредитом 400 тысяч.
Ярослав Лихачевский:
То есть, дело в "Фейсбуке" и каких-то банковских штуках, которые продублировали одну и ту же сумму - и так образовалась недостача.Впрочем, это далеко не самый изящный бухгалтерский фортель. Если, объясняет Лихачевский, вы получили зарплату купюрой 100 рублей, пошли с ней в бар и потратили 20 рублей. В схеме блокчейна это выглядит так: +100 (поступление зарплаты), +80 (остаток, который вам выдали) и -100 (поскольку вы рассчитались одной купюрой).
Бесплатные сервисы, с помощью которых можно отслеживать поступления криптовалюты, не всегда вычитают эти "лишние" движения, поэтому может возникнуть путаница.
Не поняли? Даже не пробуйте, это бесполезно... Зато объясняет восторг Стрижака, когда баланс якобы удалось свести под "суши с бухгалтерским оргазмом". Но это был тот самый единственный и более не повторенный случай, когда отчет публиковался, а баланс якобы был сведен, правда, путем перекладывания яиц из одной корзины в другую. Но и это незамеченным не осталось.
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