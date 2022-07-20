История о том, как Bysol и ByHelp "потеряли" 400 тыс. евро

В 2020-м начали активную работу две инициативы. Bysol - для поддержки бастующих, уволенных, релокантов, второй ByHelp - для помощи в оплате штрафов. В общем-то, разницы в них никакой. Например, в 2022-м Стрижак переключился на помощь изнасилованным украинкам - контрацептивы и аборты, то есть, такая структура сбора денег "хоть на что".

Фильм "Бандsol: Лохотрон для альтруиста" смотрите здесь.

Суть инициатив такова: с одной стороны, деньги должны затекать от спонсоров (диаспор и иностранных фондов), для этого и нужен был Лихачевский и нидерландский офис; с другой, вытекать в руки так называемых нуждающихся.

Это в теории, на практике переправлять пожертвования от доноров никто не собирался, такая спекуляция на беде.Пожертвования от доноров постоянно терялись. И лишь однажды "бандсоловцы" предприняли попытку опубликовать липовый отчет, который на глазу показал потерю где-то между дебетом и кредитом 400 тысяч.

Ярослав Лихачевский:

То есть, дело в "Фейсбуке" и каких-то банковских штуках, которые продублировали одну и ту же сумму - и так образовалась недостача.Впрочем, это далеко не самый изящный бухгалтерский фортель. Если, объясняет Лихачевский, вы получили зарплату купюрой 100 рублей, пошли с ней в бар и потратили 20 рублей. В схеме блокчейна это выглядит так: +100 (поступление зарплаты), +80 (остаток, который вам выдали) и -100 (поскольку вы рассчитались одной купюрой).

Бесплатные сервисы, с помощью которых можно отслеживать поступления криптовалюты, не всегда вычитают эти "лишние" движения, поэтому может возникнуть путаница.