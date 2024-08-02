История о том, как "рэжым" задержал латвийских туристов в Беларуси

Некоторые латвийские СМИ, а также те, кто под них маскируются, но ими не являются, недавно сделали информационный вброс: "Граждане Латвии ехали на музыкальный фестиваль, а попали за решетку".

И очень кстати в социальной сети "Икс" некая жительница Латвии рассказывает о задержании четырех ее знакомых. Ролик сопровождается титрами: "Вот как жизнь может перевернуться. Будьте осторожны и берегите себя". Другой пользователь размещает эту запись с комментарием: "Поехали в Беларусь на вечеринку и теперь льете крокодиловы слезы. В следующий раз в Северную Корею?". В общем, еще ничего толком не понятно, а вердикты вынесены. Беларусь в очередной раз заклеймили тюрьмой народов и диктатурой. Евгений Горин попытался разобраться в ситуации. Подробности смотрите в видео.

26 июля через пункт пропуска Григоровщина в Беларусь въехали 4 гражданина Латвии. Три девушки и один парень - Полина, Анастасия, Владлена и Даниэль. Ехали на музыкальный фестиваль в Браслав. Некоторые уже не в первый раз. Кстати, одна из пассажирок потом признается, что решила поехать даже несмотря на температуру. Но это так, просто деталь. И вот досмотр автомобиля, что является стандартной процедурой, привела к нестандартной ситуации.

Сотрудница погранкотроля увидела небольшой пакетик из полиэтилена 5х7 см, а в нем нечто напоминающее на нечто незаконное. Латвийские туристы, судя по реакции, тоже это мгновенно поняли и единодушно стали уверять, что пакетик им не принадлежит. Впрочем, очень быстро у гражданина Латвии Даниэля появилось предположение о том, как этот маленький багаж мог попасть в салон авто его девушки Полины. Возможно, его потерял или обронил один из его знакомых, которого он подвозил в Латвии накануне прямо перед отбытием в Беларусь: "Откуда мог взяться пакетик? Я думаю, что скорее всего от моего друга... Я не знаю... Ну, заберите его. Я думаю, когда мы еще были в Латвии", - пытался выкрутиться парень.





Погранконтроль вызвал кинолога, чтобы посмотреть, как отреагирует на подозрительный пакетик натренированная собака.

В 14:47 служебная собака учуяла запах того, чего у законопослушных граждан быть не должно - запах наркотиков. Естественно, что это предварительный вердикт, но на такие случаи есть четко прописанные действия - машина отгоняется на стоянку, колесо стопорится специальным механизмом и вызывается следственно-оперативная группа. Она провела более тщательный осмотр транспортного средства. После этого граждан Латвии задержали. Заметьте, что никто никого не крутил и не избивал. Более того, все записывалось на видео, да еще и задержанного выпускали покурить по надобности. А обнаруженное вещество отправили на экспертизу.

В ходе проведения проверки сотрудниками милиции назначена экспертиза, по результатам которой установлено, что обнаруженное в салоне вещество является опасным наркотическим средством - марихуаной. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь опасного наркотического средства, совершенное группой лиц. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств дела. Денис Шкурко, начальник УНиПТЛ УВД Витебского облисполкома

Вес обнаруженной в салоне марихуаны составил 0,82 г. Разумеется, следователи интересуются, как в автомобиле оказался наркотик, но молодые люди делают вид, что ничего не знают и не подозревают, как запрещенное вещество могло там оказаться:"Меня больше всего смущает в этой истории тот человек, который ехал с нами, потому что я его не знаю от слова совсем. Зачем он ехал? То есть больше всего меня напрягает он, но я и не хочу, чтобы невинный человек пережил то, что пережили мы. Я боюсь кого-либо обвинять", - рассказывает правоохранителям одна из девушек. "Кто-то выронил случайно.. но не могу точно сказать кто… Подвозил кого из ребят, может, выпало… У них там у каждого свое - что хотят, то курят", - юлит Даниэль.

29 июля из изолятора временного содержания иностранцев выпустили. Они не находятся за решеткой. Но, правда, дали подписку о невыезде. Позже переселились сначала в квартиру, а потом в полоцкую гостиницу, к ним приехали их родители и родственники. И где здесь кровавая диктатура или это можно назвать "нечеловеческим отношением"?

Теперь о том, как эта история преподносится в некоторых латвийским СМИ и почти во всех пропагандистских ресурсах беглых.





Заголовок: "Ехали в Беларусь на фестиваль, а оказались за решеткой" или "Из-за отсутствия верховенства закона в Беларуси, возможности Латвии по оказанию помощи таким лицам весьма ограничены". Дальше латвийский "МИД по-прежнему настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь". Ну, посыл понятен, что "плохая Беларусь сделала безвиз, чтобы кошмарить иностранцев, заманить и посадить их в тюрьму". Приведем интересные цифры: в 2022-2023 годах Беларусь посетили более 206 тыс. граждан Латвии. МИД Латвии на конец октября 2023 года утверждает о 25 задержанных гражданах. Представляете, какой это маленький процент? Конечно, немного обидно слушать упреки, когда цифры и факты говорят об обратном.

Говорят, тут арестовали четверых латышей, но они наркотики привезли. Вы думаете, куда вы едете? У нас наркота неприемлема. И то, не посадили их, как обычно, а отпустили. Они в гостинице находятся. Экспертизу мы заказали, чтобы им показать, что это за наркотик. Марихуана! Ну, куда вы везете? У нас этого добра свои привозят. И кричат, что мы их обидели. Мы никого не обидим, особенно гостей, потому что в Беларуси такие люди, но наркотики нам не ввозите. Мы никого не обижаем и обижать не собираемся, мы с ними обращаемся по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция возится так с ними. Привели в райотдел, а они плакаться и отказываться начали, а потом говорят, что на этой машине ездили те, кто курил эти наркотики или ел. Так что вы на этой машине к нам приехали? Поселили их в гостиницу и вели расследование, а они на нас еще обижаются! Чего обижаетесь? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

У юристов есть расхожая фраза: "Закон суров, но это закон". Только положа руку на сердце - где эта суровость? Четверо граждан Латвии за провоз марихуаны ждут результатов следствия в гостинице, хотя позиция белорусского (да и любого другого государства) в такой ситуации естественна. В нормальной стране, где соблюдаются законы, за провоз наркотиков по головке не погладят. Мера пресечения (подписка о невыезде) к молодым людям более чем гуманна. Ни в каких казематах они не сидят. Да, Беларусь открыла безвиз, и мы рады гостям, однако это не значит, что к нам беспрепятственно можно ввозить наркотики или безнаказанно нарушать закон. Теперь главное, что дальше, но тут уже ключевое значение для расследования будут иметь результаты экспертиз, в том числе на предмет наличия генома на изъятом пакетике с марихуаной.