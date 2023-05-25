История о том, как руководство МинералАгроСоюза решило "сэкономить" на налогах

Для того чтобы не платить в бюджет подоходный налог и ФCЗН за штатных сотрудников, директор фирмы МинералАгроСоюз в 2015 году предложил им якобы уволиться и открыть свое ИП. Тогда вместо 35 % и 13 % налогов им нужно было платить всего 5 %. Вот такая простая арифметика, как платить меньше, а зарабатывать при этом больше. Об этом говорится в специальном репортаже АТН "Расчет зеленью".

Всего оборот МинералАгроСоюза с аффилированными ИП составил почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Пока одни отчисляют в бюджет ФЗСН и подоходный налог, чтобы государство платило пенсии, зарплаты бюджетникам, оказывало социальную поддержку тем, кто в этом нуждается, коммерсанты стоят в стороне. А если что понадобится, будут первыми кричать, что им кто-то что-то должен. Это, к слову, об ИП.

Уж очень много в последнее время было разговоров о том, что власти якобы закрутили гайки, так что скоро в стране не останется ни одного индивидуального предпринимателя. Останутся! Но только те, которые готовы работать по правилам, а не открывать ИП, чтобы уклоняться от налогов.

Путем несложных подсчетов можно высчитать, сколько с помощью своей схемы коммерсанты недоплачивали налогов. Например, у сотрудника была зарплата 1000 рублей. В качестве ИП ему нужно было заплатить всего 5 % единого налога на прибыль, то есть 50 рублей. Выгодно, не правда ли?!

Государство вынуждено было отреагировать на творящийся беспредел в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Ведь обычный наемный работник в это время платил с 1000 - 480 рублей налогов. После вступления в силу новеллы "Об изменении законов по вопросам налогообложения" установился паритет.





Если сейчас сотрудник компании захочет работать в качестве ИП, ему нужно будет заплатить вместо 5 уже 20 % единого налога + 35 % от минимальной заработной платы, установленной в стране. Сегодня это 194 рубля. То есть, всего налогами отдаст с 1000 - 394 рубля. Стоит ли говорить, что сегодня работать в качестве ипэшников на фирмах стало куда меньше желающих.

О грязных методах работы некоторых коммерсантов