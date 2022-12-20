История одного преступления - подросток, попавший под амнистию, вышел на свободу

Органы и учреждения уголовно-исполнительной инспекции приступили к реализации закона об амнистии, который подписал Президент Беларуси. Не ставя под сомнение общественную безопасность и национальные интересы, людям дают возможность вернуться к нормальной жизни.

Как воспользоваться этим гуманным шагом со стороны государства - на совести каждого освобожденного. Сегодня первые осужденные, попавшие под амнистию, в том числе несовершеннолетние, вышли на свободу. Среди них и герой следующего репортажа.

В Бобруйскую колонию №2 - единственное в своем роде исправительное учреждение для подростков - 18-летний Олег из Пуховичского района попал всего четыре месяца назад. Парня осудили, говоря на языке закона, по статье 206: грабеж. На деле цена его свободы - две бутылки спиртного и непреодолимое желание выпить. Молодому человеку оставалось сдать последний экзамен, чтобы получить диплом строительного лицея по специальности "сварщик".

Я совершил преступление, когда мне было 17 лет. Попался я... Гуляли с друзьями, пошли искать выпить. Подошли к магазину, там стоял мужчина. Подошел к нему, забрал две бутылки вина и убежал. Олег, бывший воспитанник исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

Преступить закон подросток решился, уже имея не отбытое наказание за хулиганство. Пришлось сменить окружение по сути на таких, как он сам. Но найти общий язык получилось далеко не со всеми. Самое трудное в колонии, признается парень, было пережить расставание с родителями и сестрами, а их у него четыре. Две из них вместе с мамой сегодня встречали Олега за пределами колонии: он стал одним из первых, кто по новому закону попал под амнистию.

Я счастливая, конечно, в этот день. Какие планы? Ехать домой, отмечать праздник. Чтобы больше не вернулся сюда, будем поддерживать, объяснять. Лариса, мама Олега

В нашем исправительном учреждении - воспитательной колонии №2 Бобруйска - содержатся подростки, которые совершили преступления разного характера: и по наркотическим статьям, а также по статьям насильственного характера (это и грабежи, и кража, и насильственные действия против половой неприкосновенности). Сегодня на нашей комиссии в исправительном учреждении был применен закон об амнистии в отношении несовершеннолетних, которые сегодня выходят на свободу. Для ребят это новогодний праздник, который дает возможность не только воссоединиться с семьей, но и начать жизнь с чистого листа. Олег Ковалев, замначальника по исправительному процессу исправительной колонии № 2 г. Бобруйска

В планах на свободе у теперь уже бывшего воспитанника колонии доучиться, получить образование и пойти работать по специальности. Шанс все исправить, тем более в таком юном возрасте, у парня точно есть. Обещал им воспользоваться. Но контроль никто не отменял. Нужно проследить и помочь адаптироваться в обществе.

Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, будет осуществляться определенный контроль. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Однако есть те, к кому милости (по крайней мере в новом законе) точно не будет. На амнистию не могут рассчитывать те, кто совершил преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом. Это касается, как правило, тех личностей, кто слишком активничал в поствыборное время. Хотя у них остается возможность подать прошение о помиловании.