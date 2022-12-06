История пациентки из Шклова, о которой накануне рассказал Президент

История пациентки Шкловской центральной районной больницы, о которой накануне рассказал наш Президент, обязала взять на контроль систему оказания медпомощи в регионах. Чтобы помочь женщине, ее близким пришлось напрямую обратиться к главе государства. Ведь прогнозы врачей были неутешительные. Президент не мог оставить без внимания просьбу. Были даны соответствующие поручения. Пациентку перевели в Могилевскую областную больницу. Сейчас ее состояние улучшилось.Андрей Ястребов продолжит.

Развитие медицины - государственный приоритет

"Спасибо большое за отзывчивость. Я очень благодарна, что ей помогли в трудную минуту. Мы очень благодарны всей семьей", - говорит дочь Анжелика.

Анжелика сегодня приехала навестить маму в областную больницу. Говорит, готовились к самому худшему. Женщина и сейчас в тяжелом состоянии. Но уже наблюдается положительная динамика.

Пациентка перенесла ряд заболеваний тяжелых, в том числе в сентябре ковид-инфекцию. Была истощена. В тяжелом состоянии было оперативное вмешательство выполнено. Дыхательная недостаточность, что требовало искусственной вентиляции легких. Потом в процессе лечения и консультаций с республиканскими специалистами нам удалось снять ее с аппарата ИВЛ. Хотя на данный момент она остается такой слабой. Валерий Печерский, завотделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной клинической больницы

В Могилевскую областную больницу пациентку привезли из районки в Шклове. Там с каждым днем ей становилось только хуже. Поэтому и пришлось ее близким обратиться к Президенту. В Александрии удалось передать письмо с просьбой о помощи. Ведь прогнозы врачей были неутешительны. Глава государства не мог не отреагировать. Поручил сделать все возможное. В районной больнице не было необходимого оборудования для более точного обследования.





Пациентка поступила к нам 14 ноября в состоянии средней степени тяжести. В этот же день была прооперирована по поводу острого аппендицита. Дальнейшее лечение проходила в отделении хирургическом и реанимации. Состояние оставалось стабильно тяжелым. Она находилась под круглосуточным наблюдением медперсонала. Привлекались для оказания медпомощи областные специалисты. С учетом того что в областном учреждении имеется оборудование КТ, для дальнейшего дообследования была направлена в областное учреждение. Сергей Новиков, главврач Шкловской центральной районной больницы

Оснащенность районных больниц - на контроле

Эта история еще раз заставила посмотреть на систему оказания медпомощи в регионах, в частности, в районных больницах. Иногда при всей оснащенности не хватает узких специалистов или определенного оборудования. Как и произошло в Шклове.

Районная больница. Центр оказания от первичной до врачебной и даже специализированной медпомощи. На обслуживании почти 25 тысяч жителей не только Шкловского, но и Круглянского районов.

Модернизацию здесь проводили в течение нескольких лет. Удалось обновить лабораторию, операционную. Приобрели 8 аппаратов ИВЛ плюс три наркозодыхательных. Установили 90 кислородных точек.

Средства должны идти именно на это. Важно вкладывать не в строительство стен, а в новое оборудование, лекарства и поддержку специалистов. Это позиция главы государства.

Медицинское оборудование, развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна, я Вас попрошу, чтобы в правительстве взяли на контроль этот вопрос. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании. У нас немного осталось мест, где больницы вообще никакие. Очень немного мест. Поэтому там мы должны закончить или модернизацию, или строительство больниц. Надо материально поддержать тех, кто работает. У нас есть и нянечки, как мы их называем, и средний специальный персонал (медицинские сестры, у них тоже работы выше головы), и врачи. Решить кадровый вопрос. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Стопроцентная закрепляемость молодых специалистов

АлинаГрицук - первый доктор, которого видят пациенты, поступающие в КобринскуюЦРБ. Молодой специалист работает терапевтом в приемном отделении всего четыре месяца, пришла по распределению после Гродненского медуниверситета. Говорит, за это время уже успела столкнуться со сложными случаями (оказывала помощь пострадавшим в ДТП).





Коллеги очень помогают. Они все объясняют. Мне помогает еще то, что есть лабораторные, инструментальные методы исследования, чтобы понять диагноз. Планирую здесь оставаться работать. АлинаГрицук, врач-терапевт приемного отделения Кобринской центральной районной больницы

Новые возможности региональной медицины

В этом году в Кобринскую ЦРБ поступили 67 молодых специалистов. Закрепляемость стопроцентная. Удержать молодежь на местах стараются достойными зарплатами, жильем и условиями работы. Каждый годв учреждении обновляют технику. Из последнего - получили два аппарата УЗИ и компьютерный томограф. КТ-диагностика в больнице очень востребована, оборудование работает в две смены. Благодаря томографу кобринские врачи могут поставить сложный диагноз на месте, без направлений в областной центр.

Развитие медицины - государственный приоритет

Главное, что требуется от самих медиков - внимательное отношение к пациентам. Это также поручение главы государства. А чтобы более подробно понимать ситуацию в районах, в стране будет работать специально созданная мониторинговая группа.

Во сколько открывается поликлиника, как выдаются талоны, как можно дозвониться до поликлиники, как сдаются дежурства, сколько было выездов скорой помощи? Какие обращения граждан, что больше всего волнует? Причем, и с проведением приемов личных. Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома