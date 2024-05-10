История Победы звучала на Октябрьской площади в Минске известными голосами Большого театра и заслуженных артистов

Гала-концерт - неизменная кульминация 9 Мая. Мелодии - родные душе, забытые и новые. Все - о подвиге наших дедов и прадедов, объединяют артистов вне статуса и возраста. В этом году суть концерта на Октябрьской площади изложили через легендарный фильм из 1944 года.

Лидия Заблоцкая побывала на гала-концерте.

Гимн цветущему маю. Будоражит и выпрямляет спину всем. От мала до велика. Неизменная кульминация каждого праздника была написана на 30-ю годовщину Победы, но как будто приветом из 45-го. В Беларуси доверена народному баритону.





Моя почетная возможность - почтить память всех павших, вспомнить и отдать дань их подвигу. Владимир Громов, народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси

Музыка Дня Победы - не на площади ее имени. Второй год подряд - на Октябрьской. Пропитанной историями ветеранов. Здесь зарождался Музей Великой Отечественной. И даже в сумерках сцена проецировала мирное небо.

Мы собрались в 21:00 после войны. Ровно как по фильму из 44-го. В оригинале драматической ленты стрелки на шести. Полный метр, который предсказал Победу наших дедов и прадедов, лег в основу гала-концерта. Здесь же и встретилась влюбленная пара. Мост - и спустя 79 лет - соединился вопреки.

Любовь через феноменальное освобождение Беларуси. Вспомнили, как стояли насмерть в городском поселке Комарин.





Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси: Я родился в семье военных, бабушка и дедушка были узниками концлагерей немецких, и я знаю про историю о Великой Отечественной войне не только из учебников, но из уст моих родных. И каждый раз, выходя на сцену в этот день, я отдаю дань памяти ветеранам. Владимир Громов, народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси

О стойкости народа пели неожиданными мелодиями. Большинство вокальных рассуждений написано уже после детьми и внуками победителей. Победа со слезами на глазах. Здесь не обойтись без трагических аккордов. Потому и посвящения павшим за то самое мирное небо.





Александра Гайдук, певица, телеведущая, обладатель медали Франциска Скорины: Это такая боль всех женщин и матерей, независимо от времени. Владимир Громов, народный артист Беларуси, солист Большого театра Беларуси

История Победы звучала полтора часа. Знакомыми тембрами Большого театра и заслуженных артистов. Но и не без дебютов от Молодежного театра эстрады. Кажется, лучший из способов выразить свое Спасибо за возможность петь в независимой стране.



За кулисами - как и в партере - холодно не столько от температурных показателей, сколько от нерва гала-концерта. Слово "театрализованное" не уместно. Скорее, возрожденное, и костюмы, и чувства внутри.

Наши композиторы, кстати, каждый год посвящают защитникам свои сочинения. Не госзаказ, а в память о подвигах своих же предков. Память живет.