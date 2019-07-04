В республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" приняли участие сотни тысяч белорусов

Спокойно, уверенно, без лишнего пафоса, но с четким пониманием того, что страшные уроки прошлого не должны повториться. Ведь "Беларусь помнит. Помним каждого". В республиканской акции в эти дни приняли участие сотни тысяч белорусов. Цветы к памятникам Великой Отечественной возложили руководители разных сфер, медийные личности, спортсмены, студенты, школьники. Жители всех регионов почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял сегодняшнюю независимость Беларуси.

В Брестской крепости-герое память защитников почтили минутой молчания, а к Вечному огню возложили живые цветы

На юге страны в Брестской крепости-герое память защитников почтили минутой молчания, а к Вечному огню возложили живые цветы. В митинге приняли участие брестчане, в том числе ветераны Великой Отечественной и гости города.





В Минской области центральные мероприятия прошли в Хатыни, в Логойском районе и на Кургане Славы

В Минской области центральные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси, прошли в Хатыни, в Логойском районе и на Кургане Славы. Именно в этих местах, недалеко от Национального аэропорта, в июле 1944 проходила наступательная операция "Багратион".

В Минске к монументу на площади Победы также продолжали прибывать все новые делегации.

К Вечному огню пришли и белорусские спортсмены, в том числе чемпионы II Европейских игр и олимпиад разных лет.

К мемориалу Буйничское поле почтить память павших героев пришли сотни горожан и жителей района