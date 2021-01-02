3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
История "Щелкунчика"
Этот балет вот уже более века является символом новогодних торжеств. "Щелкунчик" на музыку Чайковского - главный спектакль декабрьских и январских афиш балетных трупп всего мира.
Только на сцене Большого театра зимнюю сказку на пуантах ставили трижды. А к этому сезону восстановили версию народного артиста СССР и Беларуси Валентина Елизарьева.
История Щелкунчика и Мышиного короля на языке танца - в репортаже Инны Пилевич.
Спектакль "Щелкунчик": 400 костюмов и 4 состава артистов
Первая исполнительница партии Маши делится сценическими секретами с новым поколением артистов балета "Щелкунчик". Народная артистка БССР Людмила Бржозовская контролирует каждое движение своих подопечных не только на репетициях, но и во время спектакля из зала. 38 лет назад на этой сцене она давала премьеру балета Чайковского в постановке балетмейстера - народного артиста СССР Валентина Елизарьева.
Елизарьевская версия "Щелкунчика" не сходила с афиши Большого театра Беларуси 31 год. После отправилась на заслуженный отдых и триумфально вернулась на подмостки в этом сезоне спустя 7 лет! Спектакль восстанавливали с ювелирным подходом. Бережно отреставрировали декорации и костюмы авторства сценографа Евгения Лысика.
"Щелкунчик" - одна из самых массовых постановок Большого театра Беларуси. Гардероб рождественской сказки на пуантах составляет 4 сотни костюмов. За спектакль многим артистам приходится неоднократно менять костюмы.
Новогодний спектакль - на сцене Большого театра
И хотя в современных реалиях просмотр балета возможен только в масках, в зале аншлаг. Зрителей завораживает известная многим поколениям история. В рождественский вечер мастер кукол Дроссельмейер готовит подарки своей крестнице Маше. На удивление, девочка выбирает из ряда богатых игрушек забавного нескладного деревянного человечка.
"Щелкунчик" - самый гастролируемый спектакль Большого театра Беларуси. С улучшением эпидемиологической обстановки в мире новую редакцию балета ждут в Европе. Для выездных показов уже изготовлена копия декораций.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов