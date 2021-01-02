Этот балет вот уже более века является символом новогодних торжеств. "Щелкунчик" на музыку Чайковского - главный спектакль декабрьских и январских афиш балетных трупп всего мира.



Только на сцене Большого театра зимнюю сказку на пуантах ставили трижды. А к этому сезону восстановили версию народного артиста СССР и Беларуси Валентина Елизарьева.



История Щелкунчика и Мышиного короля на языке танца - в репортаже Инны Пилевич.



Спектакль "Щелкунчик": 400 костюмов и 4 состава артистов

Первая исполнительница партии Маши делится сценическими секретами с новым поколением артистов балета "Щелкунчик". Народная артистка БССР Людмила Бржозовская контролирует каждое движение своих подопечных не только на репетициях, но и во время спектакля из зала. 38 лет назад на этой сцене она давала премьеру балета Чайковского в постановке балетмейстера - народного артиста СССР Валентина Елизарьева.



Елизарьевская версия "Щелкунчика" не сходила с афиши Большого театра Беларуси 31 год. После отправилась на заслуженный отдых и триумфально вернулась на подмостки в этом сезоне спустя 7 лет! Спектакль восстанавливали с ювелирным подходом. Бережно отреставрировали декорации и костюмы авторства сценографа Евгения Лысика.







"Щелкунчик" - одна из самых массовых постановок Большого театра Беларуси. Гардероб рождественской сказки на пуантах составляет 4 сотни костюмов. За спектакль многим артистам приходится неоднократно менять костюмы.



Новогодний спектакль - на сцене Большого театра

И хотя в современных реалиях просмотр балета возможен только в масках, в зале аншлаг. Зрителей завораживает известная многим поколениям история. В рождественский вечер мастер кукол Дроссельмейер готовит подарки своей крестнице Маше. На удивление, девочка выбирает из ряда богатых игрушек забавного нескладного деревянного человечка.