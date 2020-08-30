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О символике, под которой сегодня выступают за перемены в стране
Участникам так называемых мирных протестов стоит сегодня задуматься и над символикой, под которой они выступают за перемены. Ведь этот флаг в годы Великой Отечественной войны несли по улицам вместе с атрибутикой фашизма. Но есть молодые люди, и их большинство, которые понимают, как важно знать историю и хранить то, что имеем сейчас.
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