О символике, под которой сегодня выступают за перемены в стране

Участникам так называемых мирных протестов стоит сегодня задуматься и над символикой, под которой они выступают за перемены. Ведь этот флаг в годы Великой Отечественной войны несли по улицам вместе с атрибутикой фашизма. Но есть молодые люди, и их большинство, которые понимают, как важно знать историю и хранить то, что имеем сейчас.