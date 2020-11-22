История спасения лебедя

Необычная спасательная операция развернулась сегодня в Осиповичскомрайоне. Сотрудники ГАИ и МЧС пытались помочь травмированному лебедю, которыйоказался на полосе движения автодороги Минск - Гомель. Пернатого удалосьотловить, затем его отправили в приют для диких птиц. Там лебедь останется дополного выздоровления: у птицы электротравма