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История спасения лебедя

Необычная спасательная операция развернулась сегодня в Осиповичскомрайоне. Сотрудники ГАИ и МЧС пытались помочь травмированному лебедю, которыйоказался на полосе движения автодороги Минск - Гомель. Пернатого удалосьотловить, затем его отправили в приют для диких птиц. Там лебедь останется дополного выздоровления: у птицы электротравма

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