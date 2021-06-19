История спасения: прогулка пенсионеров по лесу в Минской области едва не закончилась трагедией

На помощь пришли сотрудники МЧС. Пенсионеры решили прогуляться по лесу - женщина сломала ногу и не смогла выбраться из чащи.

Поисковой группе пришлось прочесать многие километры. Тем не менее уже в скором времени спасатели смогли найти пострадавшую. С предварительным диагнозом "перелом ноги" ее передали медикам и госпитализировали.

