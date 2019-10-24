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История спасения с хеппи-эндом. Лисицу редкого платинового окраса приняли в Минском зоопарке

История спасения с хеппи-эндом развернулась в Минске. Лисицу редкого платинового окраса в зоопарк привез мужчина, который предпочел остаться инкогнито. Он спас животное из зверофермы и избавил его от участи стать дорогим воротником или шубой. Поначалу лисицу мужчина поселил у себя в квартире, но вскоре стало понятно, что это не совсем подходящее место для дикого животного. Лису с удовольствием приняли в Минском зоопарке. Сейчас спасенная Эльза живет с остальными лисами в просторном вольере.

Компанию новичку составляют другие лисицы - рыжего и чёрно-бурого окраса. Эльза весьма общительна, так как выросла рядом с человеком, и не боится посетителей.

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